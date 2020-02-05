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05 Şubat 2020 Çarşamba günü yayınlandı
İBB önünde şüpheli paket paniği

İBB önünde şüpheli paket paniği

- polisten detay

Şüpheli Paket Bomba İmha Uzmanı Bomba İmha Uzmanları Fünye Polis Ekipleri 

-- patlatma anı
-- alınan önem detay
-- genel görüntü ve detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Fatih Saraçhane’deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önüne bırakılan şüpheli paket, bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatıldı. Olay, saat 23.15 sıralarında Saraçhane’deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Atatürk Bulvarı tarafında İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde bırakılan paketi gören vatandaşlar ve belediye görevlileri durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri ise paket üzerinde yaptıkları incelemenin ardından İBB önündeki caddeyi trafiği kapatarak bomba imha uzmanlarından yardım istedi. Olay yerine gelen bomba imha uzmanı, yaptığı incelemenin ardından paketi fünye ile kontrollü bir şekilde patlattı.
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