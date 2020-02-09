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09 Şubat 2020 Pazar günü yayınlandı
İBB’nin ulaşım zammı protesto edildi Haberi

İBB’nin ulaşım zammı protesto edildi Haberi

Eylemden detay

Toplu Ulaşım Elektronik Bilet Polis Ekipleri Grup Genç Ulaşım Zammı 

-Gözaltına alınmaları detay

( İSTANBUL )- İzinsiz eyleme polis ekipleri müdahale etti İSTANBUL

- İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin ulaşım ücretlerine aldığı yüzde 35 oranındaki zam kararı, bir grup genç tarafından protesto edildi. Grup üyelerinin izinsiz olarak düzenlediği protestoda eylemcilerden bazıları polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İstanbul’da toplu ulaşıma yüzde 35 zam kararı alındı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan açıklamada, 10 Şubat Pazartesi günü uygulamaya konulacak yeni tarifede; tam elektronik bilet 3,50 lira, öğrenci bileti 1,75 lira, tam Mavi Kart 275 lira, öğrenci Mavi Kartı ise 50 lira olarak belirlendi. İBB tarafından alınan zam kararı Şişli Mecidiyeköy’de bir grup genç tarafından protesto edildi. Bir süre eylemlerini devam ettiren ve izinsiz olarak protesto düzenleyen gençler pankart açtı. Bunun üzerine polis ekipleri izinsiz eyleme müdahale ederek grup üyelerinden bazılarını gözaltına aldı. Gözaltına alınan grup üyeleri daha sonra ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.
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