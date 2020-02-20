Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Şubat 2020 Perşembe günü yayınlandı
İBB'nin milyonluk arazilerine alıcı çıkmadı İzle

İBB'nin milyonluk arazilerine alıcı çıkmadı İzle

Genel ihaleden görüntü

Salar Lyon 

-Detay görüntü

( İSTANBUL - ÖZEL)- Dikkat çeken 67 milyonluk ATM ihalesi- İBB, 3 ilçede 3 arsanın satışını gerçekleştirdi- 4 arsaya alıcı çıkmadı İSTANBUL

- İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 19 Şubat tarihli ihale listesinde yer alan 7 arsadan 3 tanesi 1 milyon 762 bin TL’ye sattı. Milyonluk 4 arsaya ise alıcı çıkmadı. Öte yandan 390 adet reklam uygulamalı ATM kabinlerinin yapımı ve işletilmesi hakkı için açılan ihale, 67 milyon TL’ye bir firma tarafından kabul edildi. İBB, bütçesine kaynak sağlamak için ağırlık verdiği arsa satışına şubat ayında da devam etti. “Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın satışı işinin ihalesi yapılacaktır" başlığı ile yayımlanan ilanlarla, İstanbul'un çeşitli ilçelerinde bulunan 7 arsa için açılan ihale İBB Encümen Salonunda gerçekleştirildi.
İhaleye birçok firma evraklarını tamamlayarak geldi. İhalede çeşitli ilçelerde bulunan 3 farklı arsanın satışı gerçekleşti. 4 araziye ise alıcı çıkmadı Eyüpsultan Nişancı Mahallesi’nde bulunan 122 ada 32 numaralı parsel 295 bin TL’ye, Fatih Kariye Mahallesi’nde bulunan 2618 ada 29 numaralı parsel 1 milyon 350 bin TL’ye ve Kağıthane Talatpaşa Mahallesi 4431 ada 3 numaralı parsel ise 117 bin 500 TL satıldı. 4 araziye ise alıcı çıkmadı. Öte yandan 390 adet reklam uygulamalı ATM kabinlerinin yapımı ve 10 yıl süre ile işletmeye verilmesinin ihalesi de gerçekleştirildi.
Yapılan teklifler sonrasında bir firma tarafından ihale 67 milyon TL’ye kabul edildi. Diğer kalan arsaların satışına ise 26 Şubat’ta devam edilecek.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Beşiktaş Taraftarı Dev Maça HazırBeşiktaş Taraftarı Dev Maça Hazır
Maç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya GirdiMaç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya Girdi
İstanbulda Ölen İngiliz Ajanın Evi İlk Kez Görüntülendiİstanbulda Ölen İngiliz Ajanın Evi İlk Kez Görüntülendi
Sınıra Askeri Sevkiyat Sürüyor!Sınıra Askeri Sevkiyat Sürüyor!
Bakanlık Düğmeye Bastı, Kapan-6 Operasyonu BaşlatıldıBakanlık Düğmeye Bastı, Kapan-6 Operasyonu Başlatıldı
Sınıra Askeri Sevkıyat!Sınıra Askeri Sevkıyat!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı