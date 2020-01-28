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28 Ocak 2020 Salı günü yayınlandı
İBB’nin mazot tankeri beş metrelik duvardan aşağıya devrildi Haberi

İBB’nin mazot tankeri beş metrelik duvardan aşağıya devrildi Haberi

Havadan çekilen görüntü

Mazot Tankeri İstinat Duvarı 

-Devrilen tanker
-Detaylar

( İSTANBUL )- Ümraniye’de yüreklerin ağza geldiği anlar- Devrilen mazot tankeri havadan görüntülendi İSTANBUL

- Ümraniye’de bir araca yakıt dolduran İBB’ye ait mazot tankeri bir anda geri geri gelerek istinat duvarından aşağı devrildi. Faciadan dönülen olayda şans eseri can kaybı ya da yaralanma olmadı. Ümraniye Hekimbaşı’nda saat 13.00 sıralarında yaşanan olayda, iddiaya göre bir araca yakıt dolduran İBB’ye ait mazot tankeri, bir anda hareket etmeye başladı.
Geri geri gelen tanker, yaklaşık 5 metrelik istinat duvarından aşağı düştü. Kazada şans eseri can kaybı ya da yaralanma olmadı. Düştüğü yerde devrilen tankerde yangın başlamaması için köpük sıkılarak önlem alındı. Öte yandan tankerin patlamaması faciayı önledi. Devrilen tankeri ise havadan görüntülendi. (CS-EY
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