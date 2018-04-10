İBB Mehter Takımı, Çukurca’da moral konseri verdi

-Yürüyüş drone görüntüsü

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( İSTANBUL )- Mehter takımı eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüş havadan görüntülendi İSTANBUL



- İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığı Orkestralar Müdürlüğü Mehter Takımı, Hakkâri Çukurca’da görev yapan emniyet mensuplarına moral amaçlı konser verdi. Türk Polis Teşkilatı’nın 173'üncü yıl dönümü kapsamında düzenlediği “Kirvem Polis” etkinliğinde, takım üyeleri halkın yoğun ilgisiyle karşılaştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Mehter Takımı, Çukurca Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı’nın daveti üzerine, 30 kişiden oluşan bir ekiple, Çukurca’ya gitti. Mehter Takımı, Irak sınırındaki Çukurca ilçesi üs bölgelerinde bulunan Bayrak ve Kiyeris tepelerinde görev yapan emniyet mensuplarına moral amaçlı konserler verdi. Etkinlikte, Çukurca halkı, Mehter takımı eşliğinde Türk bayraklarıyla yürüyüş gerçekleştirdi. Coşkulu yürüyüş havadan da görüntülendi. Takım, “Ordu Duası” ile başlattıkları konserlerde; “Türkler Geliyor”, “Akıncılar Marşı”, “Ceddin Deden”, “Fetih Marşı” ve “Hücum Marşı”nın da aralarında bulunduğu kırk eser seslendirdi. Bölgede terörle mücadele eden askerler ve polisler, konseri ilgiyle izledi. Tepede dev Türk bayrağı açan polisler mehteran takımı ile birlikte hatıra fotoğraf çektirdi. Takım üyeleri askerlerle birlikte türküler söyledi.



İBB Mehteran Takımı ayrıca, Türk Polis Teşkilatı’nın 173. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Çukurca İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün başlattığı “Kirvem Polis” etkinliğine de katıldı.

30 çocuğun sünnet ettirildiği etkinlikte konser veren Mehter Takımı halkın yoğun ilgisiyle karşılaştı. Konserin ardından çocuklarla vakit geçiren mehter üyeleri Çukurca halkıya hatıra fotoğrafı çektirdi. İBB Mehter Takımı, üç gün boyunca Çukurca’da kalarak; bölgenin değişik noktalarında, terörle mücadele eden güvenlik güçlerine moral vermeye devam etti.

