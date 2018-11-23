İBB, İstanbul’a yeni atanmış öğretmenleri akşam yemeğinde buluşturdu

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- İBB Gençlik Meclisi her yıl geleneksel olarak düzenlediği "İstanbul’a Hoş Geldin Öğretmenim" programında İstanbul’a yeni atanan öğretmenleri ağırladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi’nin organize ettiği ve bu yıl 5.'si yapılan etkinlik, Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezinde gerçekleşti. İBB Gençlik Meclisi tarafından İstanbul'a yeni atanan öğretmenlere yönelik olarak düzenlenen ve yoğun katılım ile gerçekleşen programa İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, İBB Gençlik Meclisi Başkanı Samed Ağırbaş ve protokolden isimler de katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı yemek programı öncesi kısa bir konuşma yaptı. Öğretmenlik mesleğinin önemi hakkında konuşan Yazıcı, “Medeniyetler kuran, irfan meclislerinde çığırlar açan, gelecek kuşaklarını onurla ve değerle üreten çok yüksek bir görev yapıyoruz. Hepinizin bu yürüttüğü görevin en üst düzeyde farkında olduğunuzu biliyorum. Yaptığımız çalışmalarla öğrencilerimizi geleceğe hazırlarken onları çok yönlü değerlerle donatmaya gayret ediyoruz” dedi.

İstanbul’un her bölgesinden programa katılan öğretmenler ise Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezini tamamen doldurdu. Programa katılan öğretmenler arasında yer alan Rehber Öğretmeni Şeyda Kayapınar hem etkinlik hem de öğretmenli hakkındaki düşüncelerini dile getirdi. Öğretmenliği hamura şekil vermek olarak nitelendiren Kayapınar, “Öğretmenlik büyük bir emek çünkü önünüze bir hamur geliyor ve biz onu şekillendiriyoruz. Şekillendirirken de çocukların bakış açıları, değerleri, ilgileri, yetenekleri anlamında geliştirmek bizim adımıza önemli görevler. Çocukların o gülen gözlerini görmek, akademik olarak onlara başarı sağlamaktan büyük gurur duyuyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından programda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası ve sanatçı Yaprak Sayar Türk Sanat Müziği eserleri seslendirdi.

