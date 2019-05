İBB huzurevi sakinleri ve gönülleri iftarda buluştu

-katılımcılar

- Türkiye'nin en büyük yaşlı bakım ve huzur evine sahip olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Darülaceze Müdürlüğü’nün Kayışdağı Tesisleri’nde iftar programı düzenledi.

İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı Nihat Macit'in de katıldığı programda STK temsilcileri, hayırseverler ve gönüllüler Darülaceze sakinleriyle huzur iftarında buluştu.

Darülaceze sakinleriyle bir araya gelmek için düzenlenen iftar programına İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Nihat Macit, İBB Sağlık Daire Başkanı Muzaffer Saraç, İstanbul Darülaceze Müdürü Reşit Taşkın, çalışanlar, Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri, hayırseverler, gönüllüler ve çok sayıda davetli katıldı.

“Darülaceze sakinlerinin her biri bizim için bir değer” Tasavvuf müziği dinletisiyle başlayan programda Türk ezgileri seslendirildi. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından ezanın okunmasıyla oruçlar açıldı. Ardından davetlilere hitap eden İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, “Ramazan ayında bereket var. Bu bereketi burada yaşamaktan, sizlerle birlikte olmaktan çok mutluyuz. İBB’nin birçok alanda verdiği hizmetler arasında en tat aldığımız hizmet, burada verdiğimiz hizmettir. Bu tadı, sizlerin hayır duasıyla daha da artırmak istiyoruz. Bizler büyük bir azim ve heyecanla İstanbul’un dört bir yanında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Biz bu azim ve heyecanı, 1994’te başlayan yerel yönetim anlayışıyla yakaladık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, İBB Başkanlığı döneminde yerel yönetimlerde hizmet odaklı farkındalık anlayışını hedef olarak koydu. Bizler de dünya standartlarının üstünde bir hizmet heyecanıyla çalışmalarımıza devam edeceğiz. Darülaceze sakinlerinin her biri bizim için bir değer. Hepinizin yanında olmak, hizmetinde bulunmak en önemli vazifemiz” dedi.

İBB Darülaceze, bin 66 kişi kapasitesiyle hizmet veriyor İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanlığı Darülaceze Müdürlüğü Kayışdağı Tesisleri, 46 bin metrekare kapalı olmak üzere toplam 151 bin metrekareye sahip. Toplamda bin 66 kişi kapasitesiyle Türkiye'nin en büyük yaşlı bakım ve huzurevi olma özelliğini taşıyor. Tesiste yaşlı vatandaşların rehabilitasyonu ve toplumsal yaşamın bir parçaları olabilmesi amacıyla çok yönlü hizmetler sunuluyor. Darülaceze sakinlerinin fiziksel ve sosyal yeterliliklerini artırmak ve sağlıklarını korumak amacıyla ergoterapi faaliyetleri kapsamında el işi, takı ve süs eşyası çalışmaları gerçekleştiriliyor. Darülaceze sakinlerinin dikkat, odaklanma, sosyal bağlarının güçlenmesi ile sahip oldukları yeteneklerin açığa çıkartılmasını amaçlayan ergoterapi faaliyetleri, yılın her ayında Darülaceze sakinlerinden yoğun ilgi görüyor.