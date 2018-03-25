İBB futbol akademisi öğrencileri hatıra ormanı oluşturdu

-Fidanlara künye asılması

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından “Futbol oynamayan çocuk kalmayacak” sloganıyla hayata geçirilen Futbol Akademi Kampı ve Yetenek Avı Projesi’nin 6’ncı etabında eğitim alan 5 bin öğrenci adına hatıra ormanı oluşturuldu. Öğrenciler kendi adlarını taşıyan fidanları dikti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Başakşehir Futbol Kulübü işbirliği ile gerçekleştirilen Futbol Akademi Kampı ve Yetenek Avı Projesi’nin 6’ncı etabı devam ediyor. Geleceğin yıldız futbolcularını keşfederek profesyonel ve amatör spor kulüplerinin alt yapısına kazandırmayı hedefleyen projeye katılan 5 bin öğrenci adına hatıra ormanı oluşturmak için fidan dikildi. Öğrenciler isimlerini taşıyan künyeleri diktikleri fidanlara astı. Aileleri ile birlikte değerler eğitimi gördüler İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte çocuklar önce aileleri ile birlikte Değerler Eğitimi’ne katıldı.

Geleceğin futbolcu adayları bu eğitimlerde; fair-play, doğru beslenme, sporcu- aile iletişimi, milli ve manevi değerlere saygı gibi konularda uzmanlardan bilgiler aldı. Değerler Eğitimi’nin ardından çocuklar ve gençler kendi hatıra ormanlarını oluşturmak için fidan dikti. Projeye katılan 5 bin öğrenci adına Pendik’in Kurtdoğmuş Köyü’nde kendi adlarını taşıyan fidanları dikildi. Futbol Akademi Kampı’nın geçen dönem ki öğrencileri adına Çatalca’da 5 bin fidan dikilerek hatıra ormanı oluşturulmuştu. 25 spor kulübüne 500 futbolcu kazandırıldı Mayıs ayında tamamlanacak Futbol Akademi Kampı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 23 spor tesisinde 7 - 15 yaş arası gençlerin katılımı ile gerçekleşiyor. Bugüne kadar 25 bin gencin katıldığı ve altıncı dönemi gerçekleştirilen proje ile 25 spor kulübünün alt yapısına yaklaşık 500 futbolcu kazandırıldı. Futbol akademisi, 22 spor tesisinde devam ediyor İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 2015 yılında “Futbol Oynamayan Çocuk Kalmayacak” sloganıyla hayata geçirilen proje, çocukların fiziksel, ruhsal ve düşünsel gelişimlerine katkıda bulunarak gelecek vadeden futbolcuların Türk sporuna kazandırılması hedefleniyor. 7-15 yaş arası çocuk ve gençler, İBB’nin 22 spor tesisi ve kompleksinde antrenörler ve spor eğitmenleri eşliğinde antrenmanlara çıkarken, her hafta sonu ise ailelerinin de katıldığı programlarda değerler eğitimi görüyor.

