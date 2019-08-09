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09 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
İBB ekipleri tarafından Üsküdar’da vatandaşın araç garajına yıkım

İBB ekipleri tarafından Üsküdar’da vatandaşın araç garajına yıkım

Yıkılan garaj

Dolu Yağışı 

-Vatandaş röp.
-Garaj ve bahçe

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

- İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait ekipler Küplüce Mahallesi’nde oturan Kenan Yılmaz isimli vatandaşın araç garajını yıktı. İddiaya göre garajı kendisinden habersiz yıkılan vatandaş duruma tepki gösterdi. Üsküdar Küplüce Mahallesi'nde oturan Kenan Yılmaz isimli vatandaş aracını dolu yağışından korumak için yanları açık üstü kapalı garaj yaptı. Yaptırdığı garaj iddiaya göre İBB ekipleri tarafından, yasak olduğu gerekçesiyle yıkıldı. Duruma isyan eden Yılmaz, evlerinin çatısı yansa dahi tadilat için yetkililerin izin vermediğini ve yüksek miktarda ruhsat ücreti istediklerini söyledi.

Araç garajı yıkılan Yılmaz, İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin kendisinin evde olmadığı zaman bahçesine girerek garajı yıktıklarını ve bahçeye zarar verdiğini söyledi.

Yılmaz İBB’nin kendisini sadece bir kez sözlü olarak uyardığını ve tebligat göndermediğini iddia ederek bütün mahallenin aynı benzer durumlardan şikayetçi olduğunu belirtti.
Bu durumdan mağdur olduğunu ifade eden Kenan Yılmaz, “Şu an çatımız dahi yansa hiçbir şekilde müdahale ettirmiyorlar. Büyükşehir Belediyesi’nin ekipleri doludan dolayı aracımı korumak için yaptırdığım garajımı benim hiç haberim olmadan kırarak buradan gittiler. Evde değildim. Ve hiçbir şekilde haber de vermediler. Komşularımın söylediğine göre 20-30 kişi gelmişler. Hiçbir şekilde tebligat göndermediler. Sadece bir kere sözlü bir kere söylediler “dedi.

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