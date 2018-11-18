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18 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
- İBB’den Zeytinburnu Metro İstasyonuyla ilgili açıklama

- İBB’den Zeytinburnu Metro İstasyonuyla ilgili açıklama

Metro görüntüsü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Hastane Sağlık Ekipleri 


- İstanbul Büyükşehir Belediyesinden Zeytinburnu İstasyonunun yolcu alımına kapatılmasıyla ilgili açıklama yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) Zeytinburnu İstasyonunun yolcu alımına kapatılması ve kısa sürede tekrar açılmasıyla ilgili yazıl açıklama yapıldı. Açıklamada, “M1 Yenikapı-Havalimanı Hattı’nda Zeytinburnu İstasyonu 1. Peronda 18:55 saatlerinde 30 yaşlarında kadın bir yolcu raylara atlamıştır. Olaya anında müdahale edilmiştir. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılan vatandaş hastaneye kaldırılmıştır” denildi. (MB-
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