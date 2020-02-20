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20 Şubat 2020 Perşembe günü yayınlandı
İBB’den metrobüs durakları arasında ulaşıma yüzde 79 oranında zam İzle

İBB’den metrobüs durakları arasında ulaşıma yüzde 79 oranında zam İzle

arşiv görüntüler

( İSTANBUL )- Duraklar arasındaki zam dudak uçuklattı İSTANBUL

Protesto Toplu Ulaşım Elektronik Bilet Öğrenciler Metrobüs Durakları 


- İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)’nin ulaşıma aldığı yüzde 35 oranındaki zammın metrobüs durakları arasında farklı uygulandığı ortaya çıktı. Daha önce 1-3 durak arası sabit 1.95 TL olan ücret tarifesi yeni zamla birlikte birinci durakta 2,5 TL, ikinci durakta 3 TL, üçüncü durakta 3.5 TL olarak uygulanmaya başlandı. Böylece 1-3 durak arasında zam oranı yüzde 79 olarak ölçüldü. İstanbul'da geçtiğimiz günlerde toplu ulaşıma yüzde 35 zam kararı alındı. 10 Şubat Pazartesi günü itibariyle uygulamaya konulan yeni tarifede; tam elektronik bilet 3,50 lira, öğrenci bileti 1,75 lira, tam Mavi Kart 275 lira, öğrenci Mavi Kartı ise 50 lira olarak belirlendi. Ulaşım zammı şehrin birçok noktasında öğrenciler ve vatandaşlar tarafından protesto edildi. Öte yandan İBB’nin metrobüs durakları arasında farklı şekilde düzenlediği zam oyunu bir hafta sonra ortaya çıktı. 10 Şubat’ta alınan zam kararı öncesinde metrobüs 1-3 durak arasında fiyat tarifesi 1,95 lira olarak uygulanıyordu. 4-9 durak ise 3 TL olarak uygulanmıştı. Yeni zamla birlikte 1-3 durakta yeni ücret tarifesi 2.60 TL olması gerekirken bu oran yüzde 79 oranında zam yapılarak 3. durakta 3.5 TL'ye yükseltildi. Bununla birlikte yeni ücret tarifesi 1,2,3 duraklar arasında farklı farklı belirlendi. Yeni tarifede 1 durak 2.5 TL, iki durak 3 TL, üç durak 3.5 TL oldu.
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