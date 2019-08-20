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20 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
İBB’den İstanbullulara yağış uyarısı Haberi

İBB’den İstanbullulara yağış uyarısı Haberi

Yağmur arşivi

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

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- İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden sağanak yağış uyarısı yapıldı. Belediyeden yapılan açıklamada, Perşembe gününe kadar beklenen sağanak yağış için gerekli tedbirlerin alındığı aktarıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden yağmur uyarısı yapıldı. Belediye’den yapılan açıklamada meteorolojik verilere göre, İstanbul’da perşembe gününe kadar aralıklarla sağanak yağmur riskinin bulunduğu aktarıldı. Yağış nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı gerekli tedbirlerin alındığı aktarılan açıklamada vatandaşların da ani yağmur ve su baskını riskine karşı duyarlı olmaları istendi. Önümüzdeki 2 gün boyunca aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin edildiği belirtilen açıklamada, İBB ekiplerinin, ani ve kuvvetli yağan yaz yağmurlarının yollarda göllenme ve kot seviyesinin altında kalan yerlerde su baskını hadiselerine neden olmaması için tedbirlerini aldığı vurgulandı. Açıklamada vatandaşların da su baskınlarına karşı dikkatli olmaları istendi. (YM-
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