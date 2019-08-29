Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
İBB'de işten çıkarmalar - İSTANBUL

İBB'de işten çıkarmalar - İSTANBUL

- İşçilerden görüntüler - Eski İspark çalışanı Mehmet Coşkun ile röportaj - İşten çıkarılan grubun sloganlar atması - İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirakleri İSPARK, İSTAÇ, BELTUR ve İSTGÜVEN şirketlerinde çalışırken işten çıkarılan bir grup işçinin belediye önündeki bekleyişi sürüyorİSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştirakleri İSPARK, İSTAÇ, BELTUR ve İSTGÜVEN şirketlerinde çalışırken işten çıkarılan bir grup işçi belediye önünde beklemeye devam ediyor.İşçiler, ellerinde Türk bayraklarıyla belediye önünde "Hak, hukuk, adalet" ve "Direne direne kazanacağız" sloganları attı.Eski İspark çalışanı Mehmet Coşkun, yaptığı açıklamada, işlerine birer SMS mesajıyla son verdiğini belirterek, bunu kendilerine yapılmış bir hakaret olarak gördüklerini söyledi.

İBB iştiraklerinden çıkarılan işçiler olarak, haksızlığa uğradıklarını belirten Coşkun, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun işçi çıkarımı yapılmayacağı yönündeki sözlerini hatırlattı.Okulların açılacağı günlerde bir anda işten çıkarılmalarının kendilerini çok zor durumda bıraktığını aktaran Coşkun, hakları iade edilene kadar İBB önündeki bekleyişlerini sürdüreceklerini vurguladı.Coşkun, haklı olan ekmek davaları için toplandıklarını belirterek, "Amacımız burada toplanırken herhangi bir toplumsal olaya sebebiyet vermek asla değil. Ellerimizden alınan ekmek paralarımız, işlerimiz bizlere geri verilene kadar burayı terk etmeyeceğiz." diye konuştu.

Kullar Irak 

İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Suriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe KarşıSuriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe Karşı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı