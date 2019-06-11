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11 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
İBB, “Çevre Temizliği ve Geri Dönüşüm” konulu resim ve slogan yarışması ödül töreni düzenledi

İBB, “Çevre Temizliği ve Geri Dönüşüm” konulu resim ve slogan yarışması ödül töreni düzenledi

Etkinlik alanı

Çevre Kirliliği Yarış Ödül Töreni Geri Dönüşüm Öğrenciler 

-Öğrenciler
-Ödül töreni
-röportajlar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği kapsamında İBB Atık Yönetimi Müdürlüğü tarafından “Çevre Temizliği ve Geri Dönüşüm” konulu resim ve slogan yarışması düzenledi.
Yarışmada dereceye giren öğrencilere hediyeler verildi.
İstanbul genelinde ortaokul öğrencilerine yönelik konulu “Çevre Temizliği ve Geri Dönüşüm” resim ve slogan yarışmasının ödül töreni İBB Maltepe Orhangazi Şehir Parkı’nda gerçekleşti. Ödül töreni öncesi çevre ve spor etkinlikleri yapıldı. İBB Çevre ve Koruma Daire Başkanı Prof. Dr. Fuat Alarçin, “Sayın Emine Erdoğan’ın mihmandarlığında böyle bir çalışma gerçekleştirmiş olduk. Özellikle İstanbul’da sıfır atık projesine destek olmak ve gençleri bilinçlendirmek amaçlı bir çalışmamızdı. Gençlerimizin çoğu bu projeye çok değer verdiler. Resimleri ile sloganları ile destek oldular. Çok memnun olduk. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Güzel ürünler çıktı” dedi.
Yarışmada birinci olan Tuzla İbn-i Sina Ortaokulu öğrencisi Ilgın Durmaz, “Resmimin konusu çevre kirliliği ve geri dönüşüm. Burada bulunduğum için çok mutluyum. Teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

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