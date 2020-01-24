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24 Ocak 2020 Cuma günü yayınlandı
İBB Binası önünde ayvalı protesto İzle

İBB Binası önünde ayvalı protesto İzle

Araçtan görüntü

Polis Protesto Ayvalı Zabıta 

-Yerdeki ayvalar
-Genel ve detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Seyyar satıcılık yapan bir vatandaş ayva sattığı kamyonetine zabıta tarafından el konulduktan sonra aracının ayvalar çürüyünce kendisine verildiğini iddia etti. Duruma sinirlenen satıcı o ayvaları İBB’nin Saraçhane’deki binasının önüne dökerken vatandaşlar o anları şaşkınlıkla izledi. Seyyar satıcılık yapan Sabri A.'nın iddiasına göre Küçükyalı'da satış yaparken zabıta ekipleri aracına el koydu. Sabri A. ise aracını geri almak için belediyeye başvurdu ancak istediği sonucu alamadı. Ardından yetkililer tarafından aranan Sabri A.'ya aracını geri alabileceği ifade edildi. Seyyar satıcı ise aldığı araçtaki ayvaların çürüdüğünü görünce araçla İBB’nin Saraçhane’deki binasına geldi. Araçta bulunan kilolarca ayvanın bir kısmını İBB’nin önüne döken Sabri A. ‘yı olay yerinden polis uzaklaştırdı. Çevreden geçen vatandaşlar ise olayı şaşkınlıkla izledi. Olayla ilgili tutanak tutulmasının ardından Sabri A.'ya aracının teslim edildiği öğrenildi. (HK-
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