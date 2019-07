İBB binası önünde 15 Temmuz anma töreni

-Kuranı Kerim tilaveti

( İSTANBUL )- Ekrem İmamoğlu: “Hiçbir güç milletin iradesinin üstünde değildir” İSTANBUL



- Darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önünde şehit düşen 13 kişi düzenlenen törenle anıldı. Belediye binası önünde düzenlenen törende konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “İBB’deki 13 şehidimizle birlikte tüm şehitlerimizin ruhları şad olsun” dedi.

15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önünde şehit düşen 13 kişi düzenlenen törenle anıldı İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanlık binası önünde düzenlenen törene İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ilçe belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, gaziler ve şehit yakınları katıldı.

İstiklal Marşı ile başlayan anma programında Kuran-ı Kerim tilaveti okundu. Günün anlam ve önemine binaen bir konuşma gerçekleştiren İmamoğlu, “Gerçekten 15 Temmuz demokrasimize ve milli birliğimize sıkıca sarılma, millet iradesini yok saymanın her türlüsüne karşı koyma kararlılığımızı yüksek sesle, hem de en üst iradeyle ilan etme günüdür. 15 Temmuz hakimiyetin kayıtsız şartsız millete ait olduğu gerçeğini, gazi meclisimizin önemini ve değerini hatırlama ve her zaman hiç unutturmadan hatırlatma günüdür. Ülkemizi 15 Temmuz’a taşıyan koşulları dürüstçe analiz etmek ve bir daha böylesi alçaklıkların yaşanmaması için gerekli şartları oluşturmak önümüzdeki en önemli görevlerinden biri olduğunu asla unutmamak demektir” dedi “Hiçbir güç milletin iradesinin üstünde değildir” İmamoğlu konuşmasında, “Unutmayalım ki 15 Temmuz, hain darbecilerinin devlet içerisinde bir virüs gibi yayılmaları uzun yıllar boyunca ve bu konuda yapılan sayısız uyarılara rağmen gerçekleşmiştir. Bu konuda uyarılar yapanların hakaretlere uğradıklarına, cezalandırıldıklarına ve bu uğurda ne yazık ki hayatlarını yitirdiklerine hep birlikte milletçe tanık olduk. Suçluları bir yana bırakıp onu açığa çıkaranlarla uğraşmak bir devletin bir toplumun yaşayabileceği en acı en korkunç akıl tutulmalarından biridir. Ama ne yazık ki yaşadık. Biz yakın geçmişte bunu yaşadık ve maalesef ve yaşadıklarımızdan yeterince ders aldığımızı söyleyemeyiz. Herkesi, her kesimi kolayca suçlu, düşman, terörist ilan etmeye dayalı siyaset dilinin gerek gerçek suçlu, düşman ve teröristlerin suçunu örtmekten başka bir işi yaramadığı anlaşılmalıdır. İstanbul’umuzun en kıymetli kurumlarından İBB’nin önünde 13 çalışanını şehit vermiş kurumunun başkanı olarak bir kez daha diyorum ki; hiçbir güç milletin iradesinin üstünde değildir ve olamaz” ifadelerini kullandı. 15 Temmuz’un kahramanlarına sevgi, saygı ve şükran duygularının eksilmeyeceğini söyleyen İmamoğlu, “Onların yüksek karakterlerinden o büyük kahramanlıklarından feyz alacağız. Sizlerin kahramanlıkları ve bu gazi meclisimizin önünde hayatlarını kaybeden tüm şehitlerimizle birlikte rahmet ve minnetle anıyorum. Gazilerimize sağlık ve esenlik diliyorum. Umuyorum ki milletimiz hiçbir zaman bir daha böyle bir hain saldırıyla karşılaşmaz ve buna dönük tüm hazırlıklara karşı uyanık ve iç dış faaliyetlere fırsat vermeyiz. Bu manada hepimiz sorumluyuz. Tüm vatandaşlarımız, kamu yöneticileri, herkes, her anında en uyanık şekilde sürece dahil devletin duruşunu, varlığını ve milletimizin birliğini korumakla mesul olduğunu unutmamalıdır. Şehitlerimize rahmet gazilerimize sağlık diyorum” dedi.

Konuşmanın ardından İmamoğlu ve beraberindekileri İBB başkanlık binası önündeki şehitlerin fotoğraflarının olduğu panonun önüne karanfiller bıraktı. Şehitler için dualar okundu. Daha sonra belediye binasında şehit ve gazi yakınları için kokteyl verildi.

Kokteylde konuşan 15 Temmuz Şehit yakınları geçen üç yılın ardından hem hüzün, hem acı hem de gurur yaşadıklarını dile getirdi. Öte yandan yapılan anma törenleri kapsamında şehitler için Şehzadebaşı Camii’nde mevlit okutuldu.