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04 Mart 2019 Pazartesi günü yayınlandı
İBB Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Uysal - İSTANBUL İzle

İBB Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Uysal - İSTANBUL İzle

- İstanbul Büyükçekmece’de düzenlenen program - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal'ın konuşmasıİSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, İstanbul Büyükçekmece’de halka hitap etti.

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