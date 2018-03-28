İBB Başkanı Uysal Silivri'ye Metrobüs hattının uzatılması ile ilgili konuştu - 'Şu anda var olan sıkıntıyı nasıl aşarız onun çözümünü ararken Silivri'ye uzatarak sorun çözülmez' - İBB Başkanı Mevlüt Uysal ,' Silivri'ye bugün metro...



- İBB Başkanı Mevlüt Uysal , KİPTAŞ'ın 1058 konuttan oluşan Silivri Konutları 3. Etap Projesi'nin tanıtım toplantısında basın mensuplarının Silivri'ye metrobüsün uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin sorusu üzerine;" Bugün itibariyle Metrobüsü kullanan vatandaşların halini hepimiz görüyoruz. Şu anda var olan sıkıntıyı nasıl aşarız onun çözümünü ararken Silivri'ye uzatarak sorun çözülmez" dedi.

- İBB Başkanı Mevlüt Uysal , KİPTAŞ'ın 1058 konuttan oluşan Silivri Konutları 3. Etap Projesi'nin tanıtım toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı. Başkan Uysal basın mensuplarının kentsel dönüşüm ile ilgili sorusuna, "Biz şu anda ilçe belediyelerimize diyoruz ki ilçe belediyelerinin bize tartışma olmayan yani beş kat imarı olan yerde altı kat var ise bir kaçak kat var ise bugüne kadar komşular huzur içerisinde o problemli yerde oturmuşsa o problemi kendilerinin nasıl çözeceklerine de karar vermiş olmalı ki biz onlara yardımcı olabilelim . Onlar kendi aralarında anlaşmadı da imzaları da atmadı biz gidip de hadi kentsel dönüşüm yapalım diye bir şeyimiz olmayacak. Dolayısıya biz orada ilçe belediyelerimiz devreye girsin . Vatandaşımız çözüm adına adım atsın bekliyoruz . İlk başlayacağımız yerler çözüm adına bütün adımları atılmış, mutabakat sağlanmış yerler. Vatandaşımız şu konuda haklı. Bir kat kaçak olan yerde bile çözüm önerimiz var ama örneği olmayan yerde vatandaş haklı olarak "acaba" diyor imza atmaktan çekiyor. Biz örnekleri birebir çıkarırsak, Beyoğlu'nda işte başladı.

İmzalar atıldı ruhsatı alındı. 100 dairelik yere 120 daire yapılıyor. Hiç imar artışı yapılmadan. Yüzde yirmi kesinti yapılarak cebinden hiç para çıkmadan" dedi.

Kentsel dönüşüme kaynak aktarımı ile ilgili de konuşan İBB Başkanı Mevlüt Uysal, " Kentsel dönüşüme kaynak aktarımı ile ilgili Bu yıl bir milyar aktardık kentsel dönüşüme. İstanbul'da ortalama her sene 2- 3 milyar lira aktarırız diye düşünüyoruz. İstanbul'da büyükşehir olarak kaynak üreteceğimiz projelelir olabilir. Bu yıl bir milyarı aşan bir talep olmadı" dedi.

İBB Başkanı Mevlüt Uysal bir basın mensubunun Silivri'ye kadar metrobüsün uzatılıp uzatılmayacağını sorması üzerine, " Metrobüs şu anda normal kapasitesinin üzerinde. 500 bin yolcu olarak planlanmış. şu anda 900 bin yolcu taşıyor. Bu Silivri'ye uzandığı zaman 1 milyon 300 bin- 1milyon 400 bin yolcu demek. Bugün itibariyle Metrobüsü kullanan vatandaşların halini hepimiz görüyoruz. Şu anda var olan sıkıntıyı naslı aşarız onun çözümünü ararken , Silivri'ye uzatarak o çözülemez. Eski Sirkeci-Halkalı dediğimiz şu anda Kazlıçeşme-Halkalı Banliyö hattı çözüldüğü zaman önemli bir rahatlama olacak. Halkalı- Esenyurt-Beylikdüzü metromuzun Esenyurt'a kadar ihalesi yapıldı. Dört tane hattın yıl sonuna kadar bitirilmesini çözmüş olacak. O zaman Silivri'ye metrobüsü uzayıp uzamayacağını düşünmemiz lazım. . Bugün uzatılırsa Silivri'deki vatandaşlarımıza da kötülük yapmış oluruz" dedi.

Depreme dayanıksız binalarla ilgili belediyelerin çalışmaları hakkında da konuşan İBB Başkanı Mevlüt Uysal, "Deprem bölgesinde olan ilçe belediyelerimiz bu konuda elini taşın altına sokmalı. Vatandaşlarımızla diyalog kurup o konuda çalışma yapmalı. Biz belediyelerin üzerinden çalışmıyoruz. Herhangi bir bölgede parselde vatandaş anlaştığı zaman yapabiliyoruz. Biz hem ilçe biz hem ilçe belediyelerinin hem vatandaşların birebir anlaştığı noktada yardımcı oluruz . Tek apartman zor.İmarda da sorun var demektir. Mevcut konutu kaç metrekareyse yüzde yirmi düşüğünü vererek çözmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

(OY-EY

