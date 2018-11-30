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30 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
İBB Başkanı Uysal'dan İDO iç hat seferleri açıklaması: 'Benzer şey tekrar olursa biz Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşımızı yolda bırakmayız' İzle

İBB Başkanı Uysal'dan İDO iç hat seferleri açıklaması: 'Benzer şey tekrar olursa biz Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşımızı yolda bırakmayız' İzle

AÇIKLAMA

( İSTANBUL ) İBB Başkanı Uysal'dan İDO iç hat seferleri açıklaması: "Benzer şey tekrar olursa biz Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşımızı yolda bırakmayız" ( İSTANBUL ) - İBB Başkanı Mevlüt Uysal, İDO'nun iç hat seferlerini iptal etmekten vazgeçmesi ile ilgili konuşarak; " Şirket yetkililerine teşekkür ediyorum. Benzer şey tekrar olursa, biz Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşımızı yolda bırakmayız. Şirket aksaklıklar ortaya çıkarırsa gereğini yaparız.İstanbullulara hayırlı olsun "

Irak 

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