İBB Başkanı Mevlüt Uysal, “Yılsonunda 4 Metro hattının daha bitirileceğinin taahhütlerini aldık”



- AK Parti Küçükçekmece Olağan İlçe Kongresinde konuşma yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, “Yılsonunda 4 Metro hattının daha bitirileceğinin taahhütlerini aldık” dedi.

Küçükçekemece Belediyesi Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi’nde düzenlenen kongreye Başbakan Binalı Yıldırım, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, ,TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, AK Parti İlçe teşkilatı çalışanları ve STK temsilcileri katıldı.

Kongrenin açılışı bu zamana kadar yapılan çalışmaların anlatıldığı film gösterisiyle başladı.

Programda konuşan İBB Başkanı Mevlüt Uysal yılsonunda Kazlıçeşme- Halkanı hattının açılacağını ayrıca planlanan 4 hattın daha bitirileceği sözünü aldıklarını belirtti.

Metro çalışmalarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulunun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, “Küçükçekmece’ye önemli yatırımlar olacak. Metro çalışmalarımız devam ediyor. Küçükçekmece’nin geçmişte en büyük problemi ulaşım problemiydi hala da öyle. Bu yılsonuna ekim ayı sonuna inşallah Halkalı- Sirkeci gerçi Kazlıçeşme Marmaray ile buluşuyor artık Kazlıçeşme - Halkalı diyebiliriz banliyö hattı açılacaktır. Planlılarımıza göre Ekim ayında açılıyor. Yine şu anda yapımı devam eden bu yıl sonu itibari ile Bağcılar’a kadar açılacak olan ‘Mecidiyeköy- Mahmutbey’ metro hattı ‘Mahmutbey- Kirazlı-Halkalı’ hattı olarak şu anda ihalesi yapıldı inşaatı devam ediyor”dedi.

“Yılsonunda 4 Metro hattının daha bitirileceğinin sözünü aldık” Daha önce yapılan sözleşmelerin iptal edildiğine dair söylentilere cevap veren Başkan Uysal, “ Evet ben göreve geldiğim zaman metro ihaleleri yapılmıştı. Bu zamana kadar yapılan metro inşaatlarına bakıyoruz 6-7 seneden önce bitmiyor. Planlamacılarımızı çağırıp konuştuk anlaşamayınca iptal ettik. Sonra bu planları daha hızlı nasıl hayata geçireceklerini sorduk. Ardından 4 metro hattımızın bitirme sözünü aldık. Bunlardan birisi ‘Eminönü- Aliybeyköy’ hattı yıl sonuna kadar inşallah bitecek. Yine bir diğer hattımız bu noktayı da etkileyecek olan ‘Mecidiyeköy- Mahmutbey’ hattı. Karşı yaka da ‘Bostancı- Dudullu’ hattı. Yine karşıda Üsküdar- Ümraniye hattını açmıştık, ‘Ümraniye- Çekmeköy’ devam ediyor. Bu 4 hattı yıl sonu itibariyle bitirme taahhütlerini aldık. Yeni yapılan ihalelerde de önceki gibi 5-6 yıl yok inşallah 3 ya da 3 buçuk yıl sonra burası bitecek. Yani bizim Küçükçekmece Metrosu ihalesi bundan 1,5 yıl önce olduysa en geç 1,5 yıl sonra burası bitecek. ‘Sefaköy- Başakşehir’ “Havaray” vardı, Sefaköy içerisinden gereken esnafımız sıkıntı çekiyordu onu metroya dönüştürdük, artık havadan değil metro olarak ‘Sefaköy- Başakşehir’ metrosu inşallah bu yıl tekrar ihalesini yapacağız” şeklinde konuştu.



