-Programdan görüntüler

-Genel ve detay görüntüler



( İSTANBUL ) - İBB Başkanı Mevlüt Uysal: "Uber"le ilgili önemli açıklama- Başkan Uysal: "Uber aslında rahatlık demek"- “2'nci Su ve Atık Su Sektöründe Yerli Ürün Çalıştayı” yapıldı İSTANBUL



- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal "Uber"le ilgili, "Uber aslında rahatlık demek. Şoförle birbirine güvenini sağlaması demek. 'Eline sopa alıp sokakta Uber'cileri kovalamakla olmuyor. Yerlisini yaparsak bunu çözmüş oluyoruz. Biz o konfordan uzak kalmamalıyız" dedi.

Yerli ve milli ürün üretimini ve kullanımını artırmayı, su ve atık su sektöründe ithal ürün kullanımını azaltmayı hedefleyen “Su ve Atık Su Sektöründe Yerli Ürün Çalıştayı” gerçekleşti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSKİ Genel Müdürlüğü’nce düzenlenen çalıştaya Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’nün yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, İSKİ Genel Müdürü Fatih Turan, iş ve akademi dünyasından çok sayıda kişi katıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal çalıştayda yaptığı konuşmada, "Bürokratlar haklı olarak varolan birşeyi değiştirmekte tereddütlü, korkak davranırlar. Burada bir ürün kullanırken yerli ürüne geçme bürokrat açısından ciddi bir risk. Yemek kartı ciddi bir pazar ama Fransızların elinde. Şuanda yerli ürün çalışması yapıyoruz. Aslında tamamen bir yazılım, bir program. Ama yerlilik ne? Yerlilik, ürünü satanla alanla dışa bağımlı olmaktan kurtuluş" dedi.

Başkan Uysal, bu konuda yerli bir sistemin yapılacağı müjdesini verdi. Başkan Uysal'dan Uber'le ilgili önemli açıklama Uber ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Başkan Uysal, şunları söyledi: "Uber yemek kartı gibi bir sistem aslında. Taksiye binen de bildiren de aslında yerli ama o sistem sayesinde başkalarının aldığı kararlara uymak zorunda kalınıyor. Onun için İSKİ'nin attığı bu adımın önemli olduğunu düşünüyorum. UBER dediğimiz zaman, buna karşı çıkmak, bunu yerli yapmak demek 'eline sopa alıp sokakta UBER'cileri kovalamakla olmuyor. Yerlisini yaparsak bunu çözmüş oluyoruz. Uber aslında rahatlık demek. Şoförle birbirine güvenini sağlaması demek. Biz o konfordan uzak kalmamalıyız. Ama o konforu yaşarken de biz yurtdışındaki bir insanının kararıyla taksici ve içindeki müşteri birbiriyle kavga eder hale düşmemeli."

