İBB Başkanı Mevlüt Uysal görev başındaki personellerle bayramlaştı - Başkan Uysal: “185 bin Suriyeli geri dönmüş vaziyette' - Başkan Uysal: “? Huzurlu bir şekilde yaşayabilmeleri için de bizim güçlü olmamıza ihtiyacımız var”

- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal,görev başındaki personelle bayramlaştı. Bayramlaşma sonrasında konuşan Başkan Mevlüt Uysal, “Afrin Harekatı’ndan sonra yaklaşık 185 bin Suriyeli geri dönmüş vaziyette. Demek ki o insanlar yine memleketlerine dönecek. Dönmediği zaman da burada kurallarımız şu; Uyan uyar, uymayanın gereği yapılır” dedi.

Başkan Mevlüt Uysal Ramazan Bayramı’nın 2’nci gününde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin çeşitli birimlerinde görev yapan personeller ile bir araya gelerek bayramlaştı. Bayramlaşmaya İSKİ Genel Müdürü Fatih Turan, İETT Genel Müdürü Ahmet Bağış, İtfaiye Daire Başkanı Ali Karahan ve Zabıta Daire Başkanı İbrahim Köse de katıldı.

Tek tek hizmet binalarını ziyaret eden Başkan Uysal, burada görev yapan personellerle bayramlaştı. Personellerin çocuklarıyla da bayramlaşan Uysal, çocuklara bayram harçlığı ve oyuncak hediye etti. Personellerle bayram buluşmasında konuşan Başkan Uysal, İstanbul’daki mülteci sorununa da dikkat çekti. İSKİ personelleriyle bir araya gelen Başkan Uysal konuşmasında, “Sokak iftarı yaparken başka ülkelerden gelen, burada mülteci durumda olan birçok insan var. Afganistan’ından Afrikası’na, Suriye’den Uzak Doğusuna kadar birçok yerden gelen insanlar gördük. Onları görünce vatandaşımız haklı olarak şunları söylüyor; Bu problem nasıl çözülecek? Biz de soruyoruz. Nasıl çözülmeli? O insanları orada ölüme mahkum ederek çözüm olmaz. O insanlar orada huzurlu bir şekilde yaşayabilecekse zaten bu hale niye düşsünler? Huzurlu bir şekilde yaşayabilmeleri için de bizim güçlü olmamıza ihtiyacımız var. Afrin Harekatı’ndan sonra yaklaşık 185 bin Suriyeli geri dönmüş vaziyette. Demek ki o insanlar yine memleketlerine dönecek. Dönmediği zaman da burada kurallarımız şu; Uyan uyar, uymayanın gereği yapılır” diye konuştu.

"Sahur vakti döviz yükseliyor. Nasıl yükselmiş bu? Birileri demek ki bir operasyon yapıyor. O zaman nasıl düşer? İstikrarla düşer. Her şey dönüyor dolaşıyor, 24 Haziran'da güçlü Türkiye için bu adım" şeklinde konuştu.

“Dünya ile kıyasladığımız zaman İstanbul İtfaiyesi önemli bir noktada” İstanbul İtfaiyesi’nde görev alan personellere konuşan Başkan Uysal, “Sizlerin tabi bayramı, tatili, mesaisi yok. Dünya ile kıyasladığımız zaman İstanbul İtfaiyesi önemli bir noktada. Türkiye’de zaten kıyaslayacağımız bir durumumuz yok. Her halükarda iyiyiz. Burada görevini yaparken şehit olan birçok arkadaşımız var. Onları rahmetle anıyoruz. Cümlelerine rahmet diliyoruz. Ailelerine sabır diliyoruz. Ailelerinin bayramlarını tebrik ediyoruz. Sizler de bu arkadaşlarımızın aileleriyle bayramlaşmayı ihmal etmeyin” dedi.

“Millet bayramı bayram tadıyla yapsın diye sizlere görev düşüyor” Zabıtalarla bir araya gelen Başkan Uysal,”Millet bayramı bayram tadıyla yapsın diye sizlere görev düşüyor. Gün geliyor ailelerinizle bile doğru dürüst bayramlaşamıyorsunuz. Nihayetinde her mesleğin zor yönü var. Biz de diyoruz ki bir işi severek yaparsak her şeyin üzerinden geliriz. Sizler de bu mesleği severek yaparsanız bütün zorlukları aşarsınız” diye konuştu.