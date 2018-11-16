İBB Başkanı Mevlüt Uysal, açılış öncesi Başakşehir Millet Bahçesi’nde

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( İSTANBUL )- İBB Başkanı Uysal, “5 millet bahçesiyle 1 milyon 400 bin metrekarelik millet bahçesi kazandırılmış oldu”- Başkan Uysal, “Buradan diğer millet bahçelerine canlı bağlantıyla açılış yapılacak” İSTANBUL



- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törenle açılacak olan Başakşehir Millet Bahçesi’nde incelemelerde bulundu. Millet bahçeleriyle ilgili bilgi veren Uysal, “İstanbul’umuza 5 millet bahçesiyle 1 milyon 400 bin metrekarelik millet bahçesi kazandırılmış oldu. Buradan diğer millet bahçelerine canlı bağlantıyla açılış yapılacak” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, açılış töreni öncesi son hazırlıkların sürdüğü Türkiye’nin ilk millet bahçelerinden olan Başakşehir Millet Bahçesi’ni gezdi. Uysal, Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törenle kentte yapımı tamamlanan 5 millet bahçesinin yarın açılacağını hatırlatırken Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu da Uysal'ın yanında hazır bulundu. Uysal, açılacak olan 5 millet bahçesiyle 1 milyon 400 bin metrekarelik yeşil alanın vatandaşların hizmetine sunulacağına dikkat çekti. Uysal, yarın gerçekleşecek törenle millet bahçelerinin canlı bağlantıyla hep birlikte açılacağını söyledi.



“5 millet bahçesiyle 1 milyon 400 bin metrekarelik millet bahçesi kazandırılmış oldu” Yarın gerçekleşecek açılış öncesi Başakşehir’deki millet bahçesine gelen ve açıklamalarda bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, “Cumhurbaşkanımız İstanbul’da yapımı tamamlanan 5 tane Millet Bahçesi’nin açılışı yarın hemen bulunduğumuz yerin yan tarafında yapmış olacak. Bulunduğumuz yer şu anda 360 dönüm, Kayaşehir Millet bahçesi, yine Kayaşehir’de TOKİ tarafından yapımı tamamlanan birinci etabı 350 dönümlük bir millet bahçesi. Bahçeşehir’de yine Emlak Konut tarafından yapımı tamamlanan 142 bin metrekarelik, bizim büyükşehir olarak Ataköy’de Baruthane’de yaptığımız yaklaşık 60 bin metrekarelik millet bahçesi ve Çırpıcı Çayırı dediğimiz yaklaşık 500 dönüm orada da şu anda 4’üncü etabı tamamlandı. Son etabı kaldı yaklaşık 400 bin metrekaresi tamamlanmış oldu. Toplamda baktığımız zaman İstanbul’umuza 5 millet bahçesiyle 1 milyon 400 bin metrekarelik millet bahçesi kazandırılmış oldu. Buradan diğer millet bahçelerine canlı bağlantıyla açılış yapılacak. Cumhurbaşkanımız burada olacak, millet bahçelerini Türkiye gündemine taşıdı” dedi.

Başakşehir Millet Bahçesi içerisinde çeşitli türde 5 bin 570 adet ağaçtan 30 bin metrekare alana Tematik Bahçe yapıldı. Engelsiz Oyun Alanı ve çocuk oyun gruplarında engelli bireyler ve çocuklar için alanlar yer alıyor. Millet Bahçesi’nde ayrıca Millet Kıraathanesi de yer alıyor. Biyolojik Gölet yanına ahşap malzemeden inşa edilen Millet Bahçesi’nde okuma salonu ve kafeterya yer alıyor. Alanda yer alan beton amfide de küçük etkinlikler düzenlenebilecek.

