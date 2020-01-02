İBB Başkanı İmamoğlu, Başkan Akgün’ü ziyaret etti

--Toplu fotoğraf çekimi

--Ekrem İmamoğlu’nun konuşması

--Hasan Akgün’ün Konuşması

--Cemaliye’de kahvehane ziyareti



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2020 yılının ilk ilçe belediyeleri ziyaretleri kapsamında Büyükçekmece Belediyesini ziyaret etti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2020 yılının ilk ilçe belediye ziyaretlerinde Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’ü ziyaret etti. İmamoğlu, Büyükçekmece Belediye Başkanlığı Hizmet Binası önünde karşılanırken burada toplu hatıra fotoğrafı çektirdi. Yapılan basın açıklamasının ardından İmamoğlu ve Akgün, Büyükçekmece’nin sorunlarının ele alındığı sunum salonuna geçti. Başkan Akgün ve beraberindeki yöneticiler, İBB heyetine sunum yaptı. Sunumun ardından İmamoğlu ve Akgün, Celaliye Meydanı Cumhuriyet Kıraathanesi’nde imar sorunu yaşayan vatandaşlarla buluştu. Celaliye Mahallesi Muhtarı Kemal Soyat da toplantıda İmamoğlu ve Akgün’e eşlik etti. “Önümüzdeki yıllara dönük neler yapabiliriz diye planlamalar yapacağız” Ziyaretiyle ilgili konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Benim hayatımla ilgili özel bir konumu olan ilçedeyiz. İlçe toplantılarımıza Büyükçekmece ile devam ediyoruz. Hem İstanbul’un hem de Türkiye’nin en deneyimli belediye başkanlarından birisi olan Hasan Akgün Başkanımızı ziyaret ettik. Bugün Büyükçekmece’yi uzun uzun konuşacağız. Önümüzdeki yıllara dönük neler yapabiliriz diye planlamalar yapacağız. Hasan Akgün Başkanımıza ve Büyükçekmece’deki bütün çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Bugün İstanbul’u değil, Büyükçekmece’yi konuşacağız” Ara vermeden çalışmaya devam edeceğini söyleyen Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, “Zor bir 2019’u geri de bıraktık. Çok yoğun ve ara vermeksizin çalışmak zorundayız. Öncelikle İstanbul’un en büyük şansı, çok dinamik, insanları seven ve entelektüel bir Büyükşehir Belediye Başkanına sahip olmasıdır. Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul’da çok önemli işler yapacağına inancımız tamdır. Demokrasi hepimize lazım ama yerel demokrasinin şekli biraz daha değişiktir. Yerel demokraside seçimlerden sonra herkesin başkanıdır Ekrem İmamoğlu ve Hasan Akgün. Hiç kimseyi ayıramaz. Bağcılar Belediyesini de ayıramaz Kadıköy Belediyesini de ayıramaz. Hepsi bizim eşit vatandaşlarımızdır. Çünkü şehri bütünüyle büyütürseniz halk mutlu olur. Şehrinize hizmet yapmış olursunuz. Bugün İstanbul’u değil, Büyükçekmece’yi konuşacağız. Vatandaşın acil bekleyen sorunlarını çözmenin yollarını aramak kararlılığı ve azmi içerisindeyiz. Her bir ferdin mutluluğuna biraz mutluluk katmak bizim ve seçilmiş arkadaşlarımın mutluluğudur. 2020’nin ilk çalışma gününde Ekrem İmamoğlu Başkanımla birlikte çalışmaya Büyükçekmece’den başlamanızdan dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.



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