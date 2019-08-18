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18 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
İBB Başkanı İmamoğlu basın mensuplarının sorularını yanıtladı (2) - İSTANBUL İzle

İBB Başkanı İmamoğlu basın mensuplarının sorularını yanıtladı (2) - İSTANBUL İzle

- İBB Başkanı İmamoğlu'nun basın mensuplarının sorularını yanıtlamasıİSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sağanak yağış sonrası sular altında kalan Eminönü Alt Geçit Çarşısı ve Kapalıçarşı'da incelemelerde bulundu. İmamoğlu incelemelerinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Sağanak Yağış Basın Mensupları 

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