İBB Başkanı İmamoğlu basın mensuplarının sorularını yanıtladı (1) - İSTANBUL İzle
- İBB Başkanı İmamoğlu'nun basın mensuplarının sorularını yanıtlamasıİSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sağanak yağış sonrası sular altında kalan Eminönü Alt Geçit Çarşısı ve Kapalıçarşı'da incelemelerde bulundu. İmamoğlu incelemelerinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
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