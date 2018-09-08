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08 Eylül 2018 Cumartesi günü yayınlandı
İbadi’ye peş peşe istifa çağrısı - BAĞDAT

İbadi’ye peş peşe istifa çağrısı - BAĞDAT

- Irak Meclisi’nde Sairun Koalisyonu Başkanı Hasan Akuli'nin basın açıklaması - Fetih Kaolisyonu Sözcüsü Ahmet el - Esedi'nin basın açıklaması İbadi’ye peş peşe istifa çağrısı - Mukteda es - Sadr'a bağlı Sairun Koalisyonu ve Haşdi Şabi gruplarının yer aldığı Fetih Kaolisyonu, Başbakan Haydar el - İbadi ve kabinesine istifa çağrısı yaptıBAĞDAT (AA) - Irak’ta 12 Mayıs’ta yapılan seçimlerin birincisi Mukteda es - Sadr’a bağlı Sairun Koalisyonu, Basra’da hizmet yetersizliği ve halk ayaklanmalartam olarak ney yanı ına karşı Başbakan Haydar el - İbadi ve kabinesinin istifa etmesini istedi.Irak Meclisi’nde Sairun Koalisyonu Başkanı Hasan Akuli, yaptığı basın toplantısında, "Basra’da yaşananlardan dolayı, Başbakan İbadi ve kabinesinin derhal istifa etmesini talep ediyoruz. Biz, daha güçlü bir hükümet kurmak için çaba göstereceğiz." dedi.
Öte yandan, Haşdi Şabi gruplarının yer aldığı Fetih Kaolisyonu Sözcüsü Ahmet el - Esedi de yaptığı basın toplantısında, Basra’da yaşanan olumsuzluklar ve sivillerin kanlarının akması nedeniyle İbadi ve hükümet kabinesini istifaya çağırdı.

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