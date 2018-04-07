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07 Nisan 2018 Cumartesi günü yayınlandı
İbadi, ülkedeki terör ideolojisi ve uyuyan hücreler uyarısını yineledi - BAĞDAT

İbadi, ülkedeki terör ideolojisi ve uyuyan hücreler uyarısını yineledi - BAĞDAT

- İslami Dava Partisi tarafından düzenlenen seçim programından detaylar - Irak Başbakanı Haydar el - İbadi'nin konuşmasıBAĞDAT (AA) - Irak Başbakanı Haydar el - İbadi, ülkede terörle mücadelenin askeri olarak bittiğini anımsatırken, uyuyan hücreler ve DEAŞ ideolojisi tehlikesinin sürdüğünü belirtti.
İbadi, Bağdat 'ta üyesi olduğu İslami Dava Partisi tarafından düzenlenen seçim programında yaptığı konuşmada, "DEAŞ'la karadaki savaşımız bitti. Tüm ülke topraklarını kurtardık ve Suriye sınırına kadar giderek orada da kontrolü sağladık. Ancak DEAŞ terörünün ideolojisi ve uyuyan hücreler tehlikesi sürüyor. Bu konuda herkesi uyarıyorum." dedi.
Irak'ta DEAŞ'ın tahmin edilen süreden daha az bir zaman diliminde yenildiğini ifade eden İbadi, "Bazı ülkeler, DEAŞ'la mücadelemizin uzun süreceğini düşünüyordu. İranlı yetkililer bana DEAŞ'la savaşın 10 yıla kadar sürebileceğini söylemişti. Ancak biz bunu kısa sürede çözdük." diye konuştu.
İbadi, ülkedeki yolsuzluklara değinerek, eski Başbakan Nuri el - Maliki dönemini isim vermeden sık sık eleştirdi.
İbadi, o dönemde yolsuzlukların zirve yaptığını, mezhepçi politikaların ülkeyi terör ve şiddet olaylarına teslim ettiğini vurgulayarak, "Yolsuzluk yapanları hapse atabiliriz ancak bunu yaparsak seçim propagandası olarak algılanabilir. Ama herkesten de bunun hesabını soracağız. Büyük değişimde halkın yanımızda olmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Terörle Mücadele Politika İslam Propaganda Yolsuzluk 

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