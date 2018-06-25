İba: 'Özellikle Anadolu Ajansı'na yapılan çirkince ithamı kınıyorum' - EDİRNE
İba: "Özellikle Anadolu Ajansı'na yapılan çirkince ithamı kınıyorum" - EDİRNE - AK Parti Edirne İl Başkanı Nesim İba'nın açıklaması ve detaylar."Anadolu Ajansı hepimizin hakkının olduğu bir yer" - AK Parti Edirne İl Başkanı İba: - "Özellikle Anadolu Ajansı'na yapılan çirkince ithamı kınıyorum." - "Anadolu Ajansı, devletin, milletin, hepimizin hakkının olduğu bir yer. Onların hakkını da kendilerine teslim etmemiz gerektiğini düşünmekteyim"EDİRNE (AA) - AK Parti Edirne İl Başkanı Nesim İba, "Özellikle Anadolu Ajansı'na yapılan çirkince ithamı kınıyorum." dedi. İba, AK Parti Edirne İl Başkanlığı'nda düzenlenen toplantıda, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçimlerinin hayırlı olmasını diledi.Seçim çalışmalarında canla başla çalışan teşkilat mensuplarına teşekkür eden İba, Edirne 'den bir milletvekili adaylarını Ankara'ya gönderdiklerini ifade etti. Yerel seçimlere hazırlandıklarını belirten İba, "Önce profesyonel bir kadro kuracağız burada. Yarın seçim olacakmış gibi çalıştık ve biz bunu daha profesyonel hale getireceğiz. Şimdiden okul ve kat sorumlularımızı, köy temsilcilerimizi, sandık kurullarımızı bunların hepsini şimdiden bir formatta arşivimizde tutacağız. Yerel seçimlerin zamanı yaklaştı. Yerel seçimler için hiç zaman kaybetmeden, bu tarz yapılanmalarla uğraşmadan sistemi devreye sokup sokağa çıkıp, vatandaşımızla buluşacağız." diye konuştu. Seçim kampanyası döneminde basın mensuplarına haksız eleştiriler yapıldığını dile getiren İba, şunları kaydetti:"Özellikle Anadolu Ajansı'na yapılan çirkince ithamı kınıyorum. 'Anadolu Ajansı maniple ediyor, bilmem ne yapıyor, ediyor falan' dediler. Anadolu Ajansı, devletin, milletin, hepimizin hakkının olduğu bir yer. Onların hakkını da kendilerine teslim etmemiz gerektiğini düşünmekteyim. Yani maniple edeceğiz de ne olacak? Seçim sonuçları, sandıklar ne zaman kapatıldı, 17.00'de kapatıldı. Gelin hesap yapalım, 17.00'de kapatıldı. Ne zaman sayılmaya başlandı? Neredeyse 17.30 gibi sayılmaya başlandı. Şimdi seçim yasağı olduğu için hiçbir yayın kuruluşu bu sayımlarla alakalı yayın yapamadı. Yani Anadolu Ajansı bunu nasıl maniple edecek? Hadi diyelim 18.00, 18.30 gibi sonuçlar gelmeye başladı. Gelmeye başladıktan sonra, yarım saatte neyi maniple edecek? Yarım saatte AK Parti'nin fazla oy aldığı yerleri gösterip de işte az oy aldığı yerleri göstermiyor gibi bir algı mı yaratmaya çalışacak? Yarım saat sonra zaten hepsi dengeleniyor.'İşte sandıkları terk etmesinler' deniyor. Sandıklar zaten terk edilmiyor ki, böyle bir şey yok. Bu bir haksızlık, orada devletin yetkilendirdiği sandık kurulu başkanlarına da haksızlık. Sanki o adamlar oyları mı çalıyorlar. Böyle bir şey olması mümkün değil. Kimisi AK Parti'nin oylarının az olduğu yerde uçan mühürler varmış, mührü basıyormuşsun da mühür bir süre sonra uçuyormuş, dediler. Böyle saçmalıklar söylendi. Sayın Muharrem İnce'nin yaptığı açıklamayı herkes dinledi. 'Oyların çalındığını düşünüyor musunuz?' diye sordular. 'Ya kardeşim adam 10 milyon fark atmış, bin tanesini çaldı, 10 milyonunu da mı çalacak' dedi. Yani bunu kabul etmek lazım. Kendisi de bunu kabul etti."Bir gazetecinin sorusu üzerine İba, il başkanlığı görevini taktir edildiği sürece devam etmek istediğini ve yapacağını aktardı. İba, seçim sonuçlarının ardından kendisini sadece Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın arayarak tebrik ettiğini kaydetti.