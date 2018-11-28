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28 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Hz. Muhammed Kolombiya'da 10 dilde anıldı - BOGOTA

Hz. Muhammed Kolombiya'da 10 dilde anıldı - BOGOTA

- Anma programından detaylar - Başkent Bogota'da Al Qurtubi İslami Çalışmalar Merkezi tarafından düzenlenen Mevlid - i Nebi etkinliğinde Türkçe, Almanca, Arapça, Farsça, İngilizce, Peştunca, Urduca, Mandarince, Japonca ve İspanyolca kaleme alınan şiir ve kasideler okunduBOGOTA (AA) - Kolombiya 'da Mevlid - i Nebi Haftası kapsamında yapılan etkinlikte, Hz. Muhammed 10 dilde okunan şiir ve kasidelerle anıldı.Başkent Bogota’daki Al Qurtubi İslami Çalışmalar Merkezi tarafından gerçekleştirilen programa Filistin'in Bogota Büyükelçisi Rauf Al Malki ve Senatör Edgar Enrique Palacio Mizrahi'nin yanı sıra kentteki Ortodoks, Protestan ve Budist topluluklardan temsilciler ve ülkede yaşanan çatışmalarda yakınlarını kaybetmiş kişiler katıldı.
Kentteki Barış, Hafıza ve Uzlaşma Merkezi'ndeki programda katılımcılara Hz. Muhammed'in hayatından kesitler ve Hadis - i Şeriflerden örnekler aktarıldı.Hz. Muhammed için Türkçe, Almanca, Arapça, Farsça, İngilizce, Peştunca, Urduca, Mandarince, Japonca ve İspanyolca kaleme alınan şiir ve kasidelerin okunduğu etkinliğe katılanlara kırmızı güller dağıtıldı.Ney dinletisi icra edilen Mevlid - i Nebi programında farklı toplulukların temsilcileri de davet edilmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.Etkinlikte birlikte ve barış içinde yaşama mesajları verildi.
Senatör Mizrahi, yaptığı konuşmada, farklılıkların ülkeyi zenginleştirdiğinin altını çizdi.Demokratik bir ülkede politikacıların, halkın inancını özgürce yaşaması için çalışmasının önemine işaret eden Mizrahi, "Hepimiz Kolombiya 'ya sığarız." dedi.
Hz. Muhammed'in miraca yükseldiği yer ve Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid - i Aksa'nın bulunduğu Kudüs'ün önemine dikkati çeken Filistin'in Bogota Büyükelçisi Malki, Filistinlilerin haklı davalarından vazgeçmeyeceğini vurguladı.Etkinlik sonunda katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

İspanyolca Politika Çatışma Kırmızı Gül İngilizce 

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