Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
- Huzurevinden kaçmak için balkondan atlayan yaşlı kadın tellere saplandı İzle

- Huzurevinden kaçmak için balkondan atlayan yaşlı kadın tellere saplandı İzle

-Ambulanstaki yaşlı kadının muayene edilmesi

Yaşlı Kadın İlk Müdahale En Yaşlı Kadın Bakım Merkezi Sağlık Ekipleri 

--Görev alan 112 ve itfaiye ekipleri
--Yaşlı kadının atladığı balkon
--Yaşlı kadının üzerine düştüğü tel örgü

( AYDIN ) AYDIN

- Aydın’ın Efeler ilçesinde, kaldığı huzurevinden kaçmak için balkondan atlayan yaşlı kadın, üzerine düştüğü tel örgütünün bacaklarına saplanması sonucu yaralandı. Olay, sabaha karşı Efeler ilçesine bağlı Umurlu Mahallesi’nde faaliyet gösteren özel bir huzurevi ve yaşlı bakım merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; huzurevinin önünden geçen vatandaşlar, binanın yan tarafındaki kargıların arasından inleme sesi geldiğini duyunca, gidip yardım etmek istedi. Sesin geldiği yere ulaştıklarında binayı çevreleyen tel örgülere ayaklarından saplanmış ve baş aşağı vaziyette asılı duran yaşlı kadını gören vatandaşlar, ilk önce kendi çabalarıyla kadını kurtarmaya çalıştı. Her iki bacağına da teller saplanan yaşlı kadın, çabalara rağmen kurtarılamadı. Acı içinde feryat eden yaşlı kadın kurtarılamayınca itfaiye ve sağlık ekiplerinden yardım istendi. Ekiplerin müdahalesiyle tel örgülerden kurtarılan 75 yaşındaki F.S., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Tedavi altına alınan ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen F.S’nin yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle daha önce de birkaç kez huzurevinden kaçmaya çalıştığı öğrenildi. (MB-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı