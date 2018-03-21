Huzurevinde şarkılı kutlama - YALOVA

- Kaymakam Çiftçi ve protokol üyelerinin yaşlılarla tek tek görüşüp haftalarını kutlaması - Yaşlıların şarkı ve şiir okuması - Çınarcık Kaymakamı Abdullah Çiftçi'nin konuşması - İl Müdürü Faruk Uysal'ın konuşması - Ziyaretçilerin Sergiyi gezmesiHuzurevinde şarkılı kutlamaYALOVA (AA) - Çınarcık Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinleri, Yaşlılar Haftası'nı şarkılarla kutladı.Çınarcık Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde, Yaşlılar Haftası dolayısıyla program düzenlendi. Programda, huzurevi sakinleri enstrüman çalıp şarkılar seslendirdi.Çınarcık Kaymakamı Abdullah Çiftçi, kutlama programında yaptığı konuşmada, sosyal devlet olarak son yıllarda çok büyük mesafeler alındığını söyledi.
Yaşlıların toplumdaki önemini anlatan Çiftçi, "Bizi diğer toplumlardan ayıran en önemli özelliklerden biri, büyüklerin kıymetini bilmemiz. Hem dinen hem ahlaken hem de kültür olarak büyüklerimizi her zaman baş tacı etmiş bir milletiz." dedi. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Faruk Uysal da kurum olarak yaşlılara yılın bir haftasını değil, her gününün ayırdıklarını dile getirerek, "Bizim için her hafta, her gün, yaşlılar günü ve yaşlılar haftasıdır. Biz, sadece yılın 1 haftasını yaşlılara ayırmış bir düşünceye ve değere sahip değiliz. Biz, yaşlılarımızı başımızın tacı olarak görüyoruz." diye konuştu. Etkinlikte, Çınarcık Halk Eğitim Merkezi tarafından yaşlılara yönelik açılan el sanatları kursuna katılanlara da belgeleri verildi.