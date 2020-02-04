Huzurevinde konser

-Huzurevi sakinleri detayları

-çalgı aletlerinde yakın detaylar

-Hüseyin usta röportaj

-Huzurevi sakinleri röportaj

-konser detayları



( SAMSUN )- 'Huzur İstasyonu' etkinliği SAMSUN



- Samsun Büyükşehir Belediyesi Huzurevinde verilen mini konser ile yaşlılar unutmayacakları bir gün yaşadılar. Samsun Büyükşehir Belediyesi Huzurevinde 11 senedir devam eden 'Huzur İstasyonu' etkinlikleri kapsamında her hafta salı günleri yaşlılar, çeşitli aktiviteler ile buluşuyor. Özel bir müzik okulunun vermiş olduğu türkülerden oluşan mini konser ile huzurevi sakinleri kimi zaman hüzünlendi kimi zaman eğlendi. Konserin başından sonuna kadar elleri ile tempo tutan yaşlılar unutulmayacak bir gün yaşadı. Etkinlikle ilgili bilgi veren emekli öğretmen Hüseyin Usta, "2008 yılından bugüne kadar haftada bir gün huzur evine gelerek yaşlılarımız ile birlikte 2-3 saat çeşitli aktiviteler yapıyoruz. Onlar ile tek isteğimiz hayatın birkaç saatini beraber paylaşabilmek. Salı günleri burada kendimiz yenileyerek, tazeleyerek yeni bir haftaya giriyoruz. Bugün bizlere özel bir müzik okulundan arkadaşlar destek verdi. Güzel bir etkinlik oldu. Yaşlılarımızın yüzündeki gülümse beni de oldukça mutlu etti" dedi.

Huzurevi sakinleri ise hayatlarında en güzel günlerden birini yaşadıklarını, onları neşelendirdikleri için konser verenlere teşekkür ettiklerini söylediler. Kimi yaşlılar ise hayatlarında ilk defa böyle bir konser izlediklerini belirtti.

Ayrıca 'Huzur İstasyonu' etkinlikleri kapsamında sadece konser verilmiyor. Emekli Öğretmen Hüseyin Usta öncülüğünde tarihte önemli olaylar anlatılarak huzurevi sakinleri bilgilendiriliyor. İnternet bulunan komik videolar ile yaşlılar eğlenceli vakit geçiriyor.



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