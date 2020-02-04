Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Şubat 2020 Salı günü yayınlandı
Huzurevinde konser

Huzurevinde konser

Konser görüntüler

Emekli Öğretmen Komik Video Huzur Evi Öğretmen 2008 Yılı 

-Huzurevi sakinleri detayları
-çalgı aletlerinde yakın detaylar
-Hüseyin usta röportaj
-Huzurevi sakinleri röportaj
-konser detayları

( SAMSUN )- 'Huzur İstasyonu' etkinliği SAMSUN

- Samsun Büyükşehir Belediyesi Huzurevinde verilen mini konser ile yaşlılar unutmayacakları bir gün yaşadılar. Samsun Büyükşehir Belediyesi Huzurevinde 11 senedir devam eden 'Huzur İstasyonu' etkinlikleri kapsamında her hafta salı günleri yaşlılar, çeşitli aktiviteler ile buluşuyor. Özel bir müzik okulunun vermiş olduğu türkülerden oluşan mini konser ile huzurevi sakinleri kimi zaman hüzünlendi kimi zaman eğlendi. Konserin başından sonuna kadar elleri ile tempo tutan yaşlılar unutulmayacak bir gün yaşadı. Etkinlikle ilgili bilgi veren emekli öğretmen Hüseyin Usta, "2008 yılından bugüne kadar haftada bir gün huzur evine gelerek yaşlılarımız ile birlikte 2-3 saat çeşitli aktiviteler yapıyoruz. Onlar ile tek isteğimiz hayatın birkaç saatini beraber paylaşabilmek. Salı günleri burada kendimiz yenileyerek, tazeleyerek yeni bir haftaya giriyoruz. Bugün bizlere özel bir müzik okulundan arkadaşlar destek verdi. Güzel bir etkinlik oldu. Yaşlılarımızın yüzündeki gülümse beni de oldukça mutlu etti" dedi.
Huzurevi sakinleri ise hayatlarında en güzel günlerden birini yaşadıklarını, onları neşelendirdikleri için konser verenlere teşekkür ettiklerini söylediler. Kimi yaşlılar ise hayatlarında ilk defa böyle bir konser izlediklerini belirtti.
Ayrıca 'Huzur İstasyonu' etkinlikleri kapsamında sadece konser verilmiyor. Emekli Öğretmen Hüseyin Usta öncülüğünde tarihte önemli olaylar anlatılarak huzurevi sakinleri bilgilendiriliyor. İnternet bulunan komik videolar ile yaşlılar eğlenceli vakit geçiriyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Derya Öğretmenin En Acı GünüDerya Öğretmenin En Acı Günü
İşinize yarayacak pratik bilgilerİşinize yarayacak pratik bilgiler
10 bin liraya hayallerindeki evlerini yaptılar!10 bin liraya hayallerindeki evlerini yaptılar!
Hayattaki Olmayan Şansınızı Gösteren CapslerHayattaki Olmayan Şansınızı Gösteren Capsler
Unutulmaz Replikler / 2Unutulmaz Replikler / 2
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı