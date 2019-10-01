Huzurevinde "100'üncü yaş" kutlaması - EDİRNE - Doğum günü kutlamasından görüntüler - DetaylarHuzurevinde "100'üncü yaş" kutlaması - Edirne Huzurevi'nde kalan 100 yaşındaki Fatma Akyüz ve Gülaver Metin için doğum günü pastası kesildiEDİRNE (AA) - Edirne Huzurevinin asırlık çınarları Fatma Akyüz ve Gülaver Metin için huzurevinde 100'üncü yaş doğum günü kutlaması düzenlendi. Edirne Huzurevi'nde 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler yapıldı.Huzurevi sakinleri alzaymır konusunda bilgilendirildi,Trakya Üniversitesi hemşirelik bölümü öğrencileri tarafından tansiyonları ölçüldü. - 100'üncü yaş pastasıDaha sonra yaşlılardan Fatma Akyüz ve Gülaver Metin için 100'üncü yaş günü kutlaması yapıldı."Siz çınarların gölgesinde olmak bizlere güç ve güven verir. İyi ki varsınız." yazılı pastadaki mumları üfleyen Akyüz ile Metin tebrikleri kabul etti.Havsa ilçesine bağlı Köseömer köyünde doğduğunu söyleyen Gülaver Metin, Atatürk'ü ve İsmet İnönü'yü gördüğünü, oğlunun Atatürk'ün cenaze töreninde görevli olduğunu söyledi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Sebahattin Bilgiç de her zaman hürmet edilmesi gereken yaşlı insanların yaşam kalitelerini artırmayı amaçladıklarını dile getirdi.Huzurevi sakinleri daha sonra canlı müzik eşliğinde dans etti.
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