Huzurevi sakinleri ve çocuklar Vali Konağı'nda ağırlandı - EDİRNE İzle
- Vali Konağı'nda ağırlanan Huzurevi sakinleri - Edirne Valisi Günay Özdemir'in konuşması Huzurevi sakinleri ve çocuklar Vali Konağı'nda ağırlandı - Edirne Valisi Günay Özdemir, huzurevi sakinleri ve çocuk sitesinde kalan çocuklarla Vali Konağı'nda bayramlaştıEDİRNE (AA) - Edirne Valisi Günay Özdemir, huzurevi sakinlerini ve çocuk sitesinde kalan çocukları Vali Konağı'nda ağırladı.Her yıl tekrarlanan huzurevi ve çocuk sitesi ziyareti geleneğini bu sene değiştiren Özdemir, huzurevi sakinlerini ve çocuk sitesinde kalan çocukları Vali Konağı'na davet etti.Vali Özdemir, Vali Konağı'na gelen yaklaşık 50 Edirne Huzurevi sakini ile çocuk sitelerinde kalan çocukları kapıda karşıladı.Yaşlılarla ve çocuklarla tek tek bayramlaşan Özdemir, daha sonra konağın bahçesinde mangalda yapılan köfte ve sucuktan konuklarına ikram etti.Vali Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, her zaman huzurevinde yaptıkları bayramlaşma programını bu kez konağın bahçesinde gerçekleştirdiklerini söyledi.
Yaşlılarla birlikte olmaktan büyük mutluluk duyduklarını vurgulayan Özdemir, "Ben Ramazan Bayramı'nın tüm ülkemize barış, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum. Halkımızla beraber başladığımız bayramlaşmayı huzur evindeki yaşlılarımız ve çocuk evlerimizdeki çocuklarımızla sürdürüyoruz." dedi. Bu sene Vali Konağı'nın bahçesinde yaptıkları bayramlaşmanın daha sıcak ve samimi bir ortamda geçtiğini anlatan Özdemir, özellikle de yaşların çok memnun kaldığını anlattı.Bugün de gazi yakınlarıyla bayramlaşacaklarını aktaran Özdemir, pazar günü de şehit aileleri ve yakınlarıyla bir araya geleceklerini kaydetti. Yemeğin ardından Vali Özdemir, yaşlılarla sohbet ederek istek ve sıkıntılarını dinledi.