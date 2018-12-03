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03 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Huzurevi sakinleri müzeyi gezdi - HATAY

Huzurevi sakinleri müzeyi gezdi - HATAY

- Huzurevi sakinlerinin müzeyi gezmesinden detay - Hatay Müzesi Müdürü Nalan Çopuroğlu Yastı'nın konuşması - Yaşlıların şarkı söylemesi Hatay 'da huzurevi sakinleri müzeyi gezdiHATAY (AA) - Hatay Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinleri Hatay Arkeoloji Müzesi'ni ziyaret etti. Hatay Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü'nün davetlisi olarak müzeyi gezen huzurevi sakinleri, müzeye gelmenin mutluluğunu yaşadılar.Kimi hayatında ilk defa müzeyi gezen huzurevi sakinleri Hatay Müzesi Müdürü Nalan Çopuroğlu Yastı'dan müzedeki eserler hakkında bilgi aldı.Müze müdürü Yastı, AA muhabirine yaptığı açıklamada Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 'Yaşayan Müze Canlı Müze' projesi kapsamında huzurevi sakinlerini müzelerinde misafir etmekten dolayı mutluluk duyduklarını söyledi.

Müzedeki eserlerin yaşlıların dikkatini çok çektiğini ifade eden Yastı, " Huzurevi sakinlerimiz müzemizi çok beğendiler. İnsanlarımızın müzelere gelerek vakit geçirmelerini istiyoruz. Sosyal ve kültürel etkinliklerini müzelerimizde yapmalarını istiyoruz." dedi.
Müze ziyareti sonunda huzurevi sakinlerine pasta ve içecek ikram edildi.

İsaf Muhabir 

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