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29 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Huzurevi sakinleri 2019 yılına erken girdi

Huzurevi sakinleri 2019 yılına erken girdi

AKÇAKOCA YAŞILAR KONUK EVİNDE YILBAŞI EĞLENCESİ

Kutlay Yarış Yılbaşı Sağlıklı Yaşam Öğrenciler 

-YILBAŞI EĞLENCESİNDEN YAŞLILARI HÜZÜNLÜ ANLAR YAŞAMASI
-KONUK EVİ MÜDÜRÜ MUSTAFA ÇAKIRIN KONUŞMASI
-YILBAŞI PASTASI KESİLMESİ
-YAŞLILARIN OYUN HAVASI OYNAMALARI
-KIZILAY PERSONELİNİN OYNAMALARI
-BALON PATLATMA VE KOLTUK YARIŞMALARI
-BALON PATLATMA SIRASINDA YAŞLININ YERE DÜŞMESİ

( DÜZCE )- Doyasıya eğlenen yaşlılar, hüzünlü anlar yaşadılar- Balon patlatma yarışında bir yaşlı yere yuvarlandı DÜZCE

- Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bulunan Kızılay Yaşlılar Huzurevinde 2019 yılı yılbaşı eğlencesi düzenlendi.
Yaşlılar,eğlence sırasında hüzünlü anlar yaşarken, bir çok yarışmaya katıldılar. Akçakoca Kızılay Yaşlılar huzurevinde 2019 yılı erken kutlandı. 48 yaşlının kaldığı huzurevinde düzenlenen yılbaşı eğlencesinde üniversite öğrencileri de onlara eşlik etti. Yılbaşı eğlencesi öncesi Huzurevi Müdürü Mustafa Çakır, 2019 yılını kutlayarak sağlıklı yaşamlar diledi. Konuşmasının ardından 2019 yılı pastasını huzurevi sakinleri ile birlikte kesti. Pasta kesiminin ardından ise türküler söylendi, Karadeniz bölgesi müzikler çalınarak oyunlar oynandı. Türküler söylenmesi sırasında yaşlılar duygulu anlar yaşadı. Eğlence sürerken balon patlatmaca ve koltuk kapmaca yarışları düzenlendi.
Yaşlılar eğlencenin doruğuna çıkması sırasında balon patlatma yarışında bir yaşlı yere yuvarlandı. Koltuk kapmaca yarışında ise yaşlılar yoğun ilgi gösterdi. Yılbaşı eğlencesi ikramlarla sona erdi. (TT-AY)
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