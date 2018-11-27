Huzurevi aşıkları dünyaevine girdi İzle

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( ERZİNCAN ) ERZİNCAN



- Erzincan'da kaldıkları huzurevinde tanışarak evlenmeye karar veren görme engelli 65 yaşındaki Fatma Karasu ve 63 yaşındaki Cebrail Özdemir hayatlarını birleştirdi. 2018 yılında huzurevine yerleşen Cebrail Özdemir ile 2016 yılından beri huzurevinde kalan Fatma Karasu 4 ay önce tanıştı ve 2 ay içinde evlenme kararı aldı. Erzincan’ın Refahiye ilçesindeki huzurevinde gerçekleşen nikâh merasiminde çiftin nikâh şahitliklerini Erzincan Valisi Ali Arslantaş ve Eşi Hatice Arslantaş’ın yanı sıra Refahiye Kaymakamı Hatice Bayar Özdemir ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muhammer Doğan yaptı. Hiç evlenmeyen ve geçirdiği şeker hastalığı sebebiyle 7 yıl önce görme yetisini kaybeden 65 yaşındaki Fatma Karasu ile 10 yıl sonra ikinci baharını yaşayan 63 yaşındaki Cebrail Özdemir, nikâh masasına taşıdıkları birlikteliklerinde Kur’an-ı Kerim tilaveti verilerek, dualar edildi. Kıyılan nikâhın ardından Vali Arslantaş ve Eşi çiçeği burnundaki çiftin evlilik yüzüklerini takarak, evlilik cüzdanlarını takdim etti. Evliliklerinin aile bütünlüğüne teşvik edici yönden anlamlı olduğunu söyleyen Vali Arslantaş, konuşmasında çeşitli sebepler ve imkânsızlıklar nedeniyle ailelerinden, evlatlarından ve yakınlarından gereken hizmeti göremediği için huzurevlerine sığınan bireylere Erzincan Valiliği olarak sahip çıkıldığını belirterek, en iyi koşullarda bakımları yapılan yaşlıların bu mutluluklarına tanıklık etmenin sevincini yaşadıklarını kaydetti.

Kıyılan nikâh sırasında heyecanlı oldukları için sempatik halleriyle dikkat çeken gelin ve damat, Refahiye huzurevinde kendilerine tahsis edilen özel bir odada kalacak.

