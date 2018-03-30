Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
'Huzur' uygulaması - İSTANBUL

'Huzur' uygulaması - İSTANBUL

"Huzur" uygulaması - İSTANBUL - Huzur uygulaması - Yapılan denetimlerden detaylar İstanbul 'da "Huzur" uygulaması - Kent genelinde 200 noktada 3 bin polisin katılımıyla denetimler gerçekleştiriliyorİSTANBUL (AA) - İstanbul genelinde 3 bin polisin katılımıyla denetimler gerçekleştiriliyor.Alınan bilgiye göre, kent genelinde 14.00 - 19.00 saatleri arasında "Türkiye Güven Huzur Uygulaması" kapsamında denetimler yapıldı.Uygulama, 20.00'den itibaren İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın uygulama noktalarını denetimi ile " İstanbul Yedi Tepe Huzur Uygulaması" olarak devam etti. Bu uygulama 24.00'e kadar sürecek. İstanbul 'un 39 ilçesinde Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen uygulamada, halkın can ve mal güvenliği ile huzur ve sükunun sağlanması amacıyla, meydana gelebilecek muhtemel asayiş ve terör olayları gibi önem arz eden konularda önleme amaçlı; yaya, taşıt ve iş yerlerinin denetlendiği öğrenildi.Kent genelinde 200 noktada gerçekleştirilen uygulamalara, İlçe Emniyet Müdürlükleri ile Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Deniz Limanı, İstanbul Atatürk Havalimanı, Foto Film ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı şube müdürlüklerinden 3 bin personelin katıldığı bildirildi.

Sükun Polis Bild 

İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı