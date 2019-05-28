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28 Mayıs 2019 Salı günü yayınlandı
Huzur ortamının sağlanmasıyla Derecik’in güzellikleri keşfediliyor İzle

Huzur ortamının sağlanmasıyla Derecik’in güzellikleri keşfediliyor İzle

Genel görüntü

Şelale Allah 

-Dağa çıkarken görüntü
-Ziyaretçilerden görüntü
-Şelaleden görüntü

( HAKKARİ ) HAKKARİ

- Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki doğa tutkunları, huzur ortamının sağlanmasıyla Derecik ilçesinin güzelliklerini keşfetmeye başladı.
Yüksekova Doğa Tutkunları Kulüp Başkanı Kahraman Aytan öncülüğündeki bir grup, Derecik ilçesinin zorlu dağları, gürül gürül akan şelaleleri, engebeli yolları ve doğal yaşam alanlarının tanıtılması için bir gezi düzenledi.
Huzur ortamının sağlanmasıyla düzenlenen geziye katılanlar, ilçenin doğal güzelliklerini tanımaya çalıştı. Bölgeyi karış karış gezdiklerini dile getiren Kahraman Aytan, Derecik ilçesinin doğal güzelliklerini gezdiklerini dile getirerek, “Yüksekova ilçesinde görev yapan doktorlarla beraber adeta Survivor tadında bir gezi düzenledik. Amacımız bölgenin tüm güzelliklerini keşfetmek ve tüm dünyaya bu güzellikleri tanıtmaktır. İnşallah bizde bunu başarırız. Bize eşlik eden tüm arkadaşlarımıza da teşekkür ederim” dedi.

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