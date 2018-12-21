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21 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Huzur operasyonunda hareketli dakikalar

Huzur operasyonunda hareketli dakikalar

Polislerin şubeden çıkışı

Uyuşturucu Kahvehane Dolandırıcılık Polis Ekipleri Trafik Cezası 

-Kaçan şahıs ve polis kovalamaca
-Şahsın yakalanması
-Üzerinin aranması
-Metruk binalar, park ve bahçeler
-Üst aramaları
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-TAKİP: AA
-21122018_KMARAS_POLİS_KOVALADI_O_KACTI_SONUNDA_YAKALANDI_(HLL_292MB) Başlığında Kahramanmaraş FTP’den geçildi

( KAHRAMANMARAŞ )- Kahramanmaraş’ta düzenlenen huzur operasyonunda polis ekipleri tarafından ana arterlerde ve terk edilmiş binalarda tarama yapıldı. KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde Huzur-46 operasyonu yapıldı. Operasyon sırasında polis ekiplerini karşısında gören şüpheli vatandaşın kaçış ve yakalanama anı İHA kamerasınca an ve an görüntülendi. Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü kent genelinde huzur operasyonu yaptı. Ana cadde ve bulvarlarda, kahvehane, kafe, park ve bahçeler, ek kafeler ile Atatürk ve Demokrasi Meydanında yapılan taramada değişik suçlardan aranan 10 kişi yakalandı. Operasyon kapsamında Kale mevkiinde polisi gören 36 yaşındaki D.O, kaçmaya başladı.
Kısa süreli kovalamaca sonrası yakalanan D.O.’nun üzerinde yapılan aramada bir adet bıçak ile bally maddesi bulundu. D.O. hakkında yasal işlem başlatıldı. Operasyonda 3 bin 686 kişi sorgulandı 464 polisin katıldığı operasyonda, 292 umuma açık yer ve çevresi kontrol edilerek, 3 bin 686 şahıs sorgulandı. 747 aracın kontrol edildiği operasyonda, 28 araca değişik ihlallerden 38 bin 286 TL trafik cezası kesilirken, 4 araç trafikten men edildi. Yapılan kontrollerde, 1 adet av tüfeği ve 2 adet kartuş, 8 maksat dışı bıçak ele geçirildi. Hırsızlık, uyuşturucu, dolandırıcılık, yaralama, görevi yaptırmamak için direnme, hırsızlık malı satın alma, kumar oynanması için yer temini sağlama, güveni kötüye kullanma gibi suçlamalarından aranan 10 kişi yakalandı.
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