Huzur geldi, kepenk kapattırma sona erdi - DİYARBAKIR İzle
- Huzur geldi, "kepenk kapattırma" sona erdi - Drone kamera ile kent merkezinden detaylar - Kent merkezinde bulunan dükkanlardan detaylar - Esnaflardan Atilla Altındağ, Timur Timuçin İbrahim Baran ve Fırat Kertiçi ile röportajlarHuzur geldi, kepenk kapattırma sona erdi - Kırsalda ve şehir merkezlerinde güvenlik güçlerince başarıyla yürütülen operasyonlarla terör örgütü PKK'ya vurulan darbe, ticari yaşamda da huzuru beraberinde getirdi - Terör örgütü PKK ve HDP'nin çeşitli bahanelerle çağrısı üzerine daha önce sık sık kepenk kapattırmaya zorlanan esnaf, tesis edilen huzur ortamında özgürce ticaret yapabildiği günlere kavuştu - Esnaf Atilla Altındağ: - "İş yerimizi sıkıntılı bir şekilde açıyorduk. Devletimiz sağ olsun. Sağladığı imkanlar sayesinde huzurlu bir şekilde burada ticaretimizi yapıyoruz"DİYARBAKIR (AA) - MEHMET SIDDIK KAYA - Güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik başarıyla yürütülen operasyonlarla huzur sağlandı, "kepenk kapattırma" sona erdi.Kırsalda ve şehir merkezlerinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonlarla terör örgütü PKK'ya büyük darbe vuruldu.Tesis edilen huzur, bölgede yaşamın her alanında olduğu gibi ticarette de etkisini gösterdi.Terör örgütü PKK ve HDP'nin daha önce çeşitli bahanelerle çağrısı üzerine daha önce sık sık kepenk kapattırmaya zorlanan, terör saldırıları nedeniyle kepenk açamaz, siftah yapamaz hale gelen esnaf, yaklaşık iki yıldır özgürce ticaret yapıyor.Esnaf baskı ve tehditten uzak, dilediği şekilde iş yerini açmanın ve vatandaşlara hizmet sunmaktan memnun. - "Huzurlu bir şekilde ticaretimizi yapıyoruz"Esnaf Atilla Altındağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 yıl önce terör saldırılarından dolayı kepenk kapatmak zorunda kaldığını belirterek, bu nedenle iflasın eşiğine geldiğini söyledi.
Terör saldırılarının bütün esnafı etkilediğini dile getiren Altındağ, "İş yerimizi sıkıntılı bir şekilde açıyorduk. Güvenli değildi buralar. Devletimiz sağ olsun. Sağladığı imkanlar sayesinde huzurlu bir şekilde burada ticaretimizi yapıyoruz." dedi. Sağlanan huzurla turistlerin geldiğini, otellerdeki doluluk oranının artığını, eski canlılığa kavuşulduğunu vurgulayan Altındağ, "Huzur ortamı sayesinde esnaf güvenle dükkanını açıp ticaretini yapıyorlar." diye konuştu. - "Allah bir daha o günleri bizlere göstermesin"Sur ilçesinde 27 yıldır esnaf Timur Timuçin, yaşanan olaylardan dolayı büyük mağduriyet yaşadıklarını belirtti. Kepenklerin kapalı olması nedeniyle satış yapamaz hale geldiğini aktaran Timuçin, terör saldırıları nedeniyle kente gelen turist sayısında da büyük azalma yaşandığını, esnafın iş yapamaz hale geldiğini aktardı."Dükkanıma giremiyordum. Ödeme sıkıntısı yaşadık. Terör memleketimizi çok yıprattı. Varlık içinde yokluk çektik. Allah bir daha o günleri bizlere göstermesin. Şu anda huzurlu bir konumdayız." ifadelerini kullanan Timuçin, huzurdan duydukları memnuniyeti dile getirdi.Timuçin, insanların çarşı ve pazarda geç saatlere kadar huzurla gezebildiğini anlatarak, huzurun devam etmesini diledi. - Esnaf nefes aldıBağlar ilçesinde 25 yıllık esnaf İbrahim Baran, daha önce dükkanların kepenginin bir gün açık ise bir gün kapalı olduğunu aktardı.Bayrama iki gün kala dahi kepenk kapattıklarını dile getiren Baran, "Kepenk açmak için can atıyorduk. Artık kepenk kapatmalar yok. Son iki yıldır Diyarbakır 'da huzur var. Esnaf nefes aldı. İnşallah bunun devamı gelir." ifadelerini kullandı.Sur'da 20 yıldır esnaflık yapan Fırat Kertiçi, daha önce dükkan açamayan esnafın artık devletin sağladığı huzurla rahat bir nefes aldığını söyledi.
Bir dönem esnafın ödemelerini yapamaz hale geldiğini anlatan Kertiçi, gelecek günlerden de umutlu olduklarını sözlerine ekledi.