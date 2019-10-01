Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Husumetlisinin üzerine böyle kurşun yağdırdı

Husumetlisinin üzerine böyle kurşun yağdırdı

kamera görüntüsü vurulma anı

İstinye Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Aktüel Ameliyat 

-olay yerinden aktüel görüntüler
-vurulan şahsın kardeşi röp
-genel detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Bahçeşehir'de 1 kişi husumetlisi tarafından sokak ortasında vuruldu. Zanlının husumetlisinin üzerine kurşun yağdırdığı anlar kameralara yansıdı. Olay, Bahçeşehir 2. Kısım Boğazköy Caddesi'nde akşam 17.40 sıralarında meydan geldi. İddiaya göre, Ünal K. isimli kişi eşiyle birlikte caddede bulunan markete geldi. Ünal K. markete girmek için aracından indiği sırada üzerine kurşun yağdı. Ünal K.'nin kendisini markete kadar takip eden husumetlisi A.K. tarafından vurulduğu iddia edildi. Vücuduna 3 kurşun isabet eden Ünal K. olay yerine sağlık ekipleri gelene kadar markete sığındı. Sağlık ekiplerince İstinye Devlet Hastanesine kaldırılan Ünal K.'nin ameliyata alındığı öğrenildi. Ünal K.'yi vuran zanlı ise kayıplara karıştı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Husumetlisinin üzerine kurşun yağdırdığı anlar kamerada Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde Ünal K. aracından iniyor. Bu sırada bir araç K.'ye doğru yaklaşıyor. Daha sonra aracın içinden silahla ateş ediliyor. Ünal K.'nin yaralandığı görülüyor. Ağabeyinin vurulma anını anlattı Vurulan vatandaşın kardeşi Ünsal K. olay anını şöyle anlattı: "Tam markete girerken arkadan takip ediyorlar. Zaten takip eden kişiler bundan 2 hafta önce de takip edip evin önünde ateş açmışlar. Çoluk çocuğun olduğu ortamda. O zaman kurşun isabet etmemişti. Şimdi tam markete girerken tekrar ateş ediyorlar. 3 kurşun isabet ediyor. Kurşunlardan 2'si bacağına isabet ediyor. Bunlar Esenyurt'ta organize çete. Biz bunları şikayet ettik. 2 ay önce davanızdan vazgeçin diye ağabeyimle bir kavga olmuştu. Biz vazgeçmeyin de daha da üzerimize geldiler. Husumet alacak verecek ama aynı zamanda bu kişileri FETÖ'den ve PKK'dan dolayı şikayet etmemizden."
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı