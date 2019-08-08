Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Husumetlisini pompalıyla öldüren şahıs adliyede Haberi

Husumetlisini pompalıyla öldüren şahıs adliyede Haberi

Cinayet zanlısının adliyeye getirilişi

Silahlı Kavga Akalan Ağır Yaralı Pompalı Tüfek Nayet Zanlısı 

-Adliyeden detay

( ESKİŞEHİR ) ESKİŞEHİR

- Eskişehir’de husumetlisini pompalı tüfekle öldüren zanlı, adliyeye sevk edildi. Eskişehir’de dün akşam saatlerinde aralarında husumet bulunan şahısların silahlı kavgasında 1 kişi hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre, 71 Evler Mahallesi Eliterziler Sokak'ta aralarında husumet bulunan Okan Demiralay (25) ile Gökhan M. (20) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Gökhan M., aracında bulunan pompalı tüfekle Okan Demiralay'a ateş ederek olay yerinden kaçtı. Olayın bildirilmesi üzerine ağır yaralı şahıs, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı. Okan, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kaçan şüpheli Gökhan M. ve suç aletini olay yerinden kaçıran S.A. (17) isimli şahıslar İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri ile Yunus Timleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda saklandığı evde yakalandı. Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
İlgili Foto Galeriler
Yasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralıYasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralı
Genç iş adamına nişanlısının yanında pompalı tüfekle infaz!Genç iş adamına nişanlısının yanında pompalı tüfekle infaz!
Mamak'ta Sokak Ortasında Cinayet!Mamak'ta Sokak Ortasında Cinayet!
Erbil Saldırısının Planlayıcıları Etkisiz Hale GetirildiErbil Saldırısının Planlayıcıları Etkisiz Hale Getirildi
Gaziantepte Korkunç KazaGaziantepte Korkunç Kaza
İstanbulda Korkunç Olay! Elleri Bağlı Halde Direğe Asılı Bulunduİstanbulda Korkunç Olay! Elleri Bağlı Halde Direğe Asılı Bulundu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı