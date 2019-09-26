Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Eylül 2019 Perşembe günü yayınlandı
Husumetlilerin kavgası kanlı bitti: 2 yaralı İzle

Husumetlilerin kavgası kanlı bitti: 2 yaralı İzle

Olay yerinden genel görüntü

Polis Bild Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Pompalı Tüfek 

-Polislerden görüntüler
-Boş kartuştan görüntü
-Olay yeri inceleme polislerinden görüntü
-Olayda kullanılan sopadan görüntü
-Genel ve detay görüntüler

( ADANA )- Silahlı ve sopalı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı ADANA

- Adana’da husumetliler arasında meydana gelen silahlı ve sopalı kavgada 1’i ağır 2 kişi yaralandı. Olay, saat 01.00 sıralarında Sarıçam İlçesine bağlı Kemalpaşa Mahallesi 4526 Sokakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, daha önceden aralarında husumet bulunan Fırat Aydın ile Mehmet Yiğitoğlu tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi ile Fırat Aydın, Mehmet Yiğitoğlu’nu sopa ile darp etti. Yaralanan Mehmet Yiğitoğlu, Aydın’a pompalı tüfekle ateş açarak karşılık verdi. Yiğitoğlu’nun pompalı tüfekle açtığı ateş sonrasında Fırat Aydın, göğüsüne aldığı saçma darbesi sonrası kanlar içerisinde yere yığıldı. Olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Aydın’ı ve darp yaralısı olan Yiğitoğlu’nu Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Göğüsünden yaralanan Aydın’ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı