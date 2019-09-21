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21 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Husumetlileri tarafından öldürülen gencin cenazesi ailesine teslim edildi

Husumetlileri tarafından öldürülen gencin cenazesi ailesine teslim edildi

Otopsi merkezi

Cenaze 

-Cenazenin aileye teslim edilmesi
-Detay görüntüler
-gencin fotoğrafları

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep’te husumetlileri tarafından silahla ateş açılarak öldürülen İsa Kaya’nın cenazesi ailesine teslim edildi.Olay, Şehitkamil ilçesi Taşlıca Mahallesi’nde dün gece geç saatlerde meydana gelmişti. Yaralama suçundan girdiği cezaevinden 3 gün önce tahliye olan İsa Kaya, husumetli olduğu uzak akrabaları tarafından silahla öldürülmüştü. Kaya’nın cenazesi Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.Kaya’nın ölümüne yol açan 2 şüpheli kısa sürede gözaltına alınarak emniyete götürüldü.Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
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