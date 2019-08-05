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05 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Husumetlileri ile barışmak için gittiler silahlı saldırıya uğradılar: 1 ölü 1 yaralı

Husumetlileri ile barışmak için gittiler silahlı saldırıya uğradılar: 1 ölü 1 yaralı

Yaralıların yerde yatarken genel ve detay görüntüleri

Silahlı Saldırı Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Pompalı Tüfek Saldırı 

-Yaralılardan ve çevreden detay görüntüler
-Yaralılardan Selçuk Fakıoğlu’nun ambulansa bindirilmesi
-Hastaneden genel ve detay görüntüler
-Olay yerinden genel görüntüler

( ADANA ) - ADANA

- Adana’da husumetli oldukları kişilerle barışmaya giden 2 kişi önce bıçaklandı sonra pompalı tüfekle vuruldu. Olay bir kişi hayatını kaybederken bir kişide yaralandı. Olay, Seyhan İlçesine Sümer Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selçuk Fakıoğlu (26) ve Murtaza Özdemir (28) husumetli oldukları kişilerle barışmak için yanlarına gitti. Ancak Fakıoğlu ve Özdemir’in husumetli olduğu kişiler barışmaya yanaşmadı. Bunun üzerine bir anda kavga çıktı Fakıoğlu ve Özdemir husumetli olduğu kişiler tarafından önce bıçaklanıp sonrada pompalı tüfekle vuruldu. Fakıoğlu ve Özdemir kanlar içerisinde yere yığıldı. Bu sırada vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay gerçekleştiren kişiler ise hızla kaçtı. 112 sağlık ekipleri Selçuk Fakıoğlu’nu Adana Şehir Hastanesine, Murtaza Özdemir’i ise Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Selçuk Fakıoğlu hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Fakıoğlu’nun cenazesi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Özdemir’in ise tedavisi devam ediyor. Polis ekipleri olayı gerçekleştiren şahısları yakalama çalışması başlattı. (CNK-
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