Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Şubat 2020 Perşembe günü yayınlandı
Husumetli oldukları şahsı futbol sahasında yakalayıp vurdular

Husumetli oldukları şahsı futbol sahasında yakalayıp vurdular

Yerde yatan Mehmet Köçer

Polis Hastane Futbol Sahası Polis Ekipleri 

-Polislerin yaralıya müdahalesi
-Şüphelilerinden birinin yakalaması
-112 Acil servis ekibini müdahalesi
-Yaralarının ambulansa bindirilmesi
-Ambulansın gitmesi
-Olay yeri

( MERSİN ) MERSİN

- Mersin’in Tarsus ilçesinde aralarında husumet bulunan şahıslar tarafından futbol sahasında silahla vurulan bir kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili 4 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde aralarında husumet bulunan aileler Fevziçakmak Mahallesi Cereciler kavşağında karşılaştı. 46 AP 099 plakalı araç içinde bulunan H.D. (48), H.D. (47), İ.D. (50) ve A.D. (38) isimli şüpheliler, 07 EHG 36 plakalı araç içinde bulunan Mehmet K.’yi (50) kovalamaya başladı.
Kavşaktan 50 metre uzakta bulunan Emniyet Müdürlüğü binası tarafından kaçan Mehmet K.’yi hasımları müdürlük binasının arka tarafından bulunan futbol sahasında yakaladı. Rastgele silahla ateş eden hasımları Mehmet K.’yi yaraladı. Silah seslerini duyan polisler olay yerine koşarak, hava ateş edip H.D., H.D., İ.D. ve A.D. silahla birlikte yakaladı. Ağır yaralanan Mehmet K. kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı