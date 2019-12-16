Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Aralık 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Husumetli olduğu şahsı vurup evine gitti

Husumetli olduğu şahsı vurup evine gitti

Olayın meydana geldiği sokakta polisin inceleme yapması

İlk Müdahale Emniyet Müdürlüğü Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Pompalı Tüfek 

-Polisin şüpheliyi gözaltına almak için evinin olduğu apartmana girmesi
-Apartmandan çıkarılan şüphelinin polis aracına bindirilmesi
-Olayda ölen kişinin sağlık ekiplerince ambulansa alınması
-Detay görüntüler

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Çorlu’da meydana gelen olayda iddialara göre husumetli olduğu kişiyi sokak ortasında pompalı tüfekle vurarak öldüren şüpheli ardından evine gitti. Polis şüpheliyi olay yerinin bir sokak ötesindeki evinde yakalayarak gözaltına aldı. Edinilen bilgilere göre olay Çorlu’da Şeyhsinan Mahallesi Güney Caddesi Çalıkuşu Sokak üzerinde meydana geldi. İddialara göre aralarında ilk anda tespit edilemeyen bir nedenden ötürü husumet bulunan Rahman K. (34) ile Hasan Gündüz (27) karşılaştı. Karşılaşmanın ardından başlayan sözlü tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Rahman K. pompalı tüfekle Hasan Gündüz’e iki el ateş etti. Göğsünden vurularak ağır yaralanan Hasan Gündüz, görgü tanıklarının haber vermesi ile olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Çorlu Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılmayarak yaşamını yitirdi. Olayı gerçekleştiren şüpheli ise bir arka sokağa geçerek evinin bulunduğu apartmana girdi. Görgü tanıklarının verdiği bilgi üzerine aynı mahalle ve aynı caddedeki Demet Sokak’taki apartmana giren polis ekipleri şüpheliyi suç aleti tüfekle birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan şüpheli şahıs ifadesine başvurulmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Polis ekipleri olayın meydana geldiği sokağı güvenlik çemberine alırken Olay Yeri İnceleme ekipleri ile nöbetçi Cumhuriyet Savcısı da olayı meydana geldiği sokak üzerine inceleme yaptı. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Ankara'da kan donduran cinayet!Ankara'da kan donduran cinayet!
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı