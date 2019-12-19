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19 Aralık 2019 Perşembe günü yayınlandı
Husumetli olduğu kişiyi öldürdü, karakola teslim oldu - ANKARA

Husumetli olduğu kişiyi öldürdü, karakola teslim oldu - ANKARA

- Olay yeri - Sağlık ekiplerinin vurulan kişiye müdahalesi - Güvenlik önlemleri - Polislerin olayı incelemesiHusumetli olduğu kişiyi öldürdü, karakola teslim olduANKARA (AA) - Keçiören ilçesinde bir polis memuru, husumetli olduğu kişiyi cadde ortasında silahla öldürdükten sonra karakola giderek teslim oldu.Alınan bilgiye göre, polis memuru olduğu öğrenilen K.E, Ayvalı Caddesi'nde oturan ve aralarında geçmişe dayalı husumet olduğu öğrenilen A.G'nin evinin önüne sabah saatlerinde geldi.K.E, işe gitmek için evinden çıkan A.G'ye tabancayla peş peşe ateş etti. A.G. olay yerinde yaşamını yitirdi.Polis memuru K.E, Etlik Polis Merkezi Amirliği'ne giderek teslim oldu.

Polis Polis Memuru Memur 

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